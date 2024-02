Le match entre Joe Biden et Donald Trump est lancé. Après les succès de Trump aux primaires républicaines dans l’Iowa et le New Hampshire, Joe Biden a réussi son premier test électoral en Caroline du Sud. L’actuel président, déjà vainqueur dans le New Hampshire, a recueilli lors de cette première primaire démocrate plus de 96,4 % des voix face à deux autres candidats quasi inconnus du grand public.

Le président américain, qui se trouvait lui-même en Californie samedi soir avant de se rendre dans le Nevada (ouest) dimanche en vue du prochain scrutin mardi, a aussitôt estimé qu’il battrait en novembre son probable adversaire républicain, l’ancien président Donald Trump.

« En 2024, les habitants de la Caroline du Sud se sont à nouveau exprimés et je n’ai aucun doute sur le fait que vous nous avez mis sur la voie d’une nouvelle victoire à la présidence et d’une nouvelle défaite de Donald Trump », a-t-il dit dans un communiqué. « Les enjeux de cette élection ne pourraient être plus élevés. Des voix extrêmes et dangereuses sont à l’œuvre dans le pays, menées par Donald Trump », a-t-il dit.

« Pas seulement une campagne, plutôt une mission »

Face au président de 81 ans, se trouvait notamment un élu du Minnesota peu connu, Dean Phillips, héritier d’une riche société de crèmes glacées, et Marianne Williamson, auteure de best-sellers sur le développement personnel. Les deux n’ont guère dépassé samedi les 2 % des voix.

« Ce n’est pas seulement une campagne. C’est plutôt une mission. Pour le bien de ce pays, on ne doit pas perdre […] Et je le dis du fond du cœur. Il ne s’agit pas de moi, cela va bien au-delà de ma personne », a insisté Joe Biden.

En Caroline du Sud, la primaire républicaine, fin février, promet d’être plus spectaculaire que celle des démocrates car Donald Trump tentera d’y porter un coup fatal à l’ancienne gouverneure de cet Etat, Nikki Haley.