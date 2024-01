La présidentielle américaine bat son plein et les démocrates au pouvoir ont choisi leur adversaire pour cristalliser leurs critiques : Donald Trump. La vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris a ainsi déclaré mercredi avoir « sacrément peur » que l’ancien président républicain revienne au pouvoir en novembre.

« J’ai sacrément peur, et c’est pour cela que je sillonne le pays […] Nous devrions tous avoir peur », a-t-elle dit sur le plateau d’une émission de la chaîne de télévision ABC. « Mais il ne faut pas fuir devant ce qui nous fait peur, il faut se battre contre », a expliqué la démocrate de 59 ans. Ces propos font écho à ceux de Michelle Obama. L’ancienne première dame a récemment dit être « terrifiée » par la possibilité d’un second mandat Trump.

Harris veut mobiliser les jeunes, les Afro-américains et les femmes

La vice-présidente démocrate, colistière du président Joe Biden pour la présidentielle de novembre, multiplie les déplacements pour mobiliser les jeunes, les Afro-américains et les femmes, autour notamment de la défense du droit à l’avortement.

Lors de la même émission, Kamala Harris a lâché ses coups contre le magnat républicain, grandissime favori de la course à l’investiture républicaine. « Voilà un homme, l’ancien président, qui se présente en promettant, au fond, d’être un dictateur. Un individu qui veut revenir à la Maison-Blanche et qui se dit "fier" d’avoir privé les Américaines du droit de disposer de leurs propres corps. Un individu qui veut être commandant en chef et qui reconnaît qu’il instrumentaliserait le ministère de la Justice », a-t-elle énuméré.

L’avortement au cœur de la campagne

Donald Trump a en effet dit récemment être « fier » du rôle qu’il a joué, en nommant des juges conservateurs, dans la décision de la Cour suprême de mettre fin en juin 2022 au droit constitutionnel à l’avortement. Ce droit était garanti sur tout le territoire américain depuis les années 1970 par la célèbre jurisprudence « Roe V. Wade ». Suite à la décision de la Cour, de nombreux Etats américains conservateurs ont interdit les interruptions volontaires de grossesse.

La défense du droit à l’avortement est un axe de campagne majeur de la vice-présidente. « Ce que Kamala fait a un puissant impact sur les jeunes femmes » a d’ailleurs commenté une ancienne porte-parole de Donald Trump, Kayleigh McEnany, en réagissant à cette intervention télévisée sur la chaîne préférée des conservateurs, Fox News.