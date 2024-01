Ce lundi 15 janvier, le caucus de l’Iowa donne le coup d’envoi de la primaire républicaine, afin de choisir un candidat en vue d’affronter le président sortant démocrate Joe Biden le 5 novembre prochain.

Sur la ligne de départ, l’incontournable Donald Trump et ses nombreuses casseroles judiciaires affronte entre autres Ron DeSantis et Nikki Haley, et part ultra-favori. Mais comment fonctionne exactement cette primaire républicaine ? 20 Minutes vous explique tout ça.

Cinq mois de vote

Entre le 15 janvier et le 4 juin, 50 Etats américains, plus le district de Colombia et cinq territoires, votent pour désigner le candidat officiel du parti républicain à la présidentielle américaine du 5 novembre.

Certains scrutins sont « fermés », ce qui signifie que seuls les encartés républicains peuvent voter (Floride, New York, Pennsylvanie, notamment), et d’autres sont ouverts à tous les électeurs (Texas, Michigan, Louisiane).

Des primaires et des caucus

L’immense majorité des scrutins sont des primaires organisées par les Etats, mais il y a également une demi-douzaine de caucus (Iowa, Nevada, Utah, Dakota du Nord, Hawaï). Ces réunions de quartier, vestiges de la démocratie participative, sont organisées par le parti républicain local, avec des règles souvent plus complexes qui laissent des représentants des candidats tenter de convaincre les indécis.

La course aux délégués

Comme souvent aux Etats-Unis, il s’agit de scrutins indirects : les électeurs votent en réalité pour des délégués locaux. Au total, il y en a 2.429 en jeu, et un candidat doit donc en remporter au moins 1.215 pour s’assurer de la nomination lors du vote à la Convention républicaine, qui se tiendra du 15 au 18 juillet à Milwaukee, dans le Wisconsin.

En proportion de la population

Le nombre de délégués de chaque Etat dépend de sa population. Les plus gros pactoles sont la Californie (169), le Texas (162), la Floride (125) et New York (91). Lors du « Super Tuesday », le 5 mars, près d’un tiers (874) seront en jeu.

Le principe du « winner-takes-all » pour aller vite

Les premiers Etats attribuent les délégués à la proportionnelle, mais l’essentiel fonctionne ensuite sur le principe du « winner-takes-all » : le candidat qui arrive en tête rafle toute la mise (Floride, Arizona, Colorado), parfois uniquement s’il dépasse les 50 % (Texas, New York). Avec ce système, censé empêcher la primaire de s’éterniser, Donald Trump pourrait mathématiquement s’assurer de la nomination d’ici au 19 mars.