De notre correspondant aux Etats-Unis,

C’est un scrutin presque banal qui lance une année électorale extraordinaire. Sous un blizzard polaire, près de 200.000 électeurs vont donner le coup d’envoi de la primaire républicaine lors du caucus de l’Iowa ce lundi. Les sondages sont unanimes : la nomination de Donald Trump, qui compte 50 points d’avance dans les études nationales, semble aussi inéluctable que la victoire du méchant Thanos dans la saga « Avengers ».

L’ancien président « a besoin d’éliminer Ron DeSantis et d’empêcher Nikki Haley de décoller pour ne pas laisser le doute s’immiscer », juge Barrett Marson, stratégiste républicain de l’Arizona. Surtout avec une épée de Damoclès légale au-dessus de sa tête, son futur politique étant inextricablement lié à son avenir judiciaire et à des décisions de la Cour suprême.

Donald Trump veut prouver que les sondages ont vu juste

Mathématiquement, l’Iowa représente une goutte d’eau dans la course aux délégués de la primaire (voir encadré), mais tout est affaire de « momentum ». Si Donald Trump dépasse la barre symbolique des 50 %, il prouve que les sondages ont vu juste. Ron DeSantis, qui a sillonné les champs de maïs comme personne, joue sa survie. « S’il termine second à plus de 20 points derrière Trump, ou, pire, troisième, je ne vois pas comment il continue sa campagne », analyse Marson.

Nikki Haley, elle, espère « surperformer » et tout miser la semaine suivante sur le New Hampshire. Dans cet Etat à l’électorat plus modéré, elle revient à une dizaine de points de Donald Trump dans les sondages. Elle pourrait profiter du récent abandon de Chris Christie pour faire douter l’ancien président avant de s’offrir une bataille à domicile, le 24 février, en Caroline du Sud, un Etat dont elle a été gouverneure.

Inéligibilité, immunité… La Cour suprême en arbitre

Après, tout se complique. En théorie, Donald Trump doit tuer le « game » lors du Super Tuesday. Ça sera le 5 mars, avec un tiers des Etats américains qui votent. Mais la justice du Colorado a déclaré le candidat républicain inéligible pour avoir « participé à une insurrection » lors de l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021, provoquant un séisme constitutionnel. Le Maine a fait pareil dans la foulée.

La Cour suprême des Etats-Unis a accepté la semaine dernière d’arbitrer cette question fondamentale, avec une audience fixée au 8 février. La décision, qui devrait logiquement être rendue dans les semaines suivantes, pourrait peser sur la primaire, et encore plus sur un éventuel duel entre Trump et Biden le 5 novembre, avec d’autres Etats qui risquent de suivre si les neuf juges donnent raison au Colorado.

« Les démocrates doivent battre Trump avec des idées, pas au tribunal »

Au-delà des arguments juridiques qui divisent les experts, la question de l’impact sur la démocratie américaine se pose : laisser des Etats radier des listes un ancien président qui a obtenu 47 % des voix en 2020 ne risque-t-il pas de creuser un peu plus des divisions déjà béantes ? « Je ne pense pas qu’une majorité d’Américains accepteraient une disqualification basée sur un amendement écrit avec la guerre de Sécession à l’esprit », répond Timothy Naftali, professeur d’histoire spécialiste de la présidence à l’université NYU. Barrett Marson abonde : « Les démocrates doivent battre Trump dans les urnes avec des idées, pas dans les tribunaux ou avec un texte de 1868. »

La Cour suprême, qui penche par 6 à 3 côté conservateur, devrait également être amenée à se prononcer sur une éventuelle immunité de Donald Trump, actuellement débattue en appel. Brad Moss, avocat à Washington, n’exclut pas « des facteurs imprévisibles, comme une potentielle loyauté politique » des trois juges nommés par l’ex-locataire de la Maison-Blanche. « Mais si on était à Las Vegas, les parieurs miseraient sur un rejet de l’immunité ». « L’ensemble du système constitutionnel américain est construit sur la notion qu’un président n’est pas un roi et n’est pas au-dessus des lois », acquiesce Chris Edelson, professeur de sciences politiques à l’American university de Washington.

Incertitude sur le calendrier judiciaire

Si la carte de l’immunité était validée par la Cour suprême, cela signerait la fin des deux procès sur l’élection de 2020 – les plus dangereux pour Donald Trump –, à Washington et en Géorgie, précise Brad Moss. Mais même si l’instance déboute Trump, le calendrier sera quoi qu’il arrive chamboulé par les recours. A Washington, l’audience qui devait démarrer début mars risque d’être repoussée à l’été, voire à l’automne. C’est finalement l’affaire Stormy Daniels, beaucoup moins risquée pour Trump, qui pourrait ouvrir le bal au printemps. Enfin, la date du procès sur les documents classifiés devant une cour fédérale de Floride reste pour l’instant indéterminée, avec la juge Cannon, nommée par l’ancien locataire de la Maison-Blanche, qui est loin d’être pressée.

Une victoire de Donald Trump à la primaire semble inéluctable, car le parti de Reagan est devenu le parti de Trump. Sa cote de popularité dans l'électorat conservateur tourne autour de 80% d'opinions favorables. Seulement 3 républicains sur 10 jugent que l'élection de Joe Biden en 2020 était légitime, et 7 sur 10 estiment que Donald Trump, inculpé pour avoir tenté de renverser l'élection, est innocent, selon une étude pour le Washington Post. Le défier est un suicide politique. De nombreux élus républicains ouvertement critiques de l'ancien président ont été battus par des candidats « Maga » lors de primaires ou ont préféré prendre leur retraite du Congrès.

La seule certitude, c’est que rien dans la Constitution ne peut empêcher Donald Trump d’être candidat ou même président. Une victoire lui permettrait, en théorie, de faire annuler des poursuites fédérales encore en cours ou de se gracier lui-même en cas de condamnation, sauf pour une peine imposée par un Etat comme la Géorgie.

« Il n’y a aucun précédent historique et tellement de variables qu’il est impossible de se lancer dans des prédictions », juge l’historien Mark Updegrove, en charge de la fondation Lyndon B. Johnson. Selon lui, « Si Trump était condamné pour des actes visant à renverser le verdict des urnes en 2020 et se graciait, cela signifierait que la démocratie a été, au moins temporairement, renversée par l’autoritarisme. » Et contrairement aux héros de Marvel, l’Amérique n’a pas de pierre magique pour faire machine arrière.