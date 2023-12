De notre correspondant aux Etats-Unis,

C’est une décision sans précédent. Pour la première fois de l’histoire, un Etat américain a jugé qu’un candidat, Donald Trump, était inéligible – au Colorado – pour avoir « participé à une insurrection » lors de l’assaut du Capitole. Dénonçant un avis « antidémocratique » et craignant que d’autres Etats ne fassent pareil, l’ancien président a assuré qu’il allait saisir la Cour suprême des Etats-Unis.

Plus de 20 ans après avoir arbitré le duel Bush-Gore, les neuf juges pourraient donc être amenés à trancher cette épineuse question, ainsi que celle d’une éventuelle immunité de Donald Trump face aux poursuites fédérales qui l’attendent. Le tout à 11 mois de l’élection présidentielle du 5 novembre 2024, avec une campagne désormais plongée dans l’inconnu. Et une démocratie américaine plus fragile que jamais.

Qu’a décidé la justice du Colorado ?

Le 14e amendement de la Constitution des Etats-Unis a été adopté en 1868 après la guerre de Sécession. Il stipule qu’un responsable politique, militaire ou judiciaire ne pourra plus occuper de telles fonctions s’il « a pris part à une insurrection ou à une rébellion ».

Déposé par un groupe de citoyens, un recours a fait son chemin jusqu’à la Cour suprême du Colorado. Par quatre voix contre trois, les sept juges – tous nommés par un gouverneur démocrate – ont conclu que Donald Trump avait bien participé à une insurrection en incitant ses supporteurs à se rendre au Capitole dans le but « d’empêcher la certification » de la victoire de Joe Biden le 6 janvier 2021. Et que la fonction présidentielle, même si elle n’est pas citée nommément, est bien couverte par la 3e section du 14e amendement.

Par conséquent, Donald Trump est inéligible. Et son nom ne peut donc pas figurer sur les listes électorales du Colorado pour les primaires républicaines – ou celles de la présidentielle, s’il remportait l’investiture. L’instance a toutefois suspendu son injonction jusqu’au 4 janvier, veille de la date limite de finalisation des listes électorales, pour laisser au candidat la possibilité de déposer un recours devant la Cour suprême des Etats-Unis. Si cette dernière accepte de se saisir du dossier, la suspension sera prolongée jusqu’à ce qu’un avis soit rendu.

Donald Trump est-il obligé de saisir la Cour suprême ?

Non. La décision ne s’applique qu’au Colorado, où Donald Trump s’était incliné de 13 points face à Joe Biden en 2020. Pour le républicain, perdre sur tapis vert les 10 grands électeurs de cet Etat n’est donc pas dramatique. Il n’en a pas non plus vraiment besoin pour la primaire républicaine. Mais c’est une situation perdant-perdant. Si Donald Trump ne fait pas appel, d’autres Etats risquent de suivre le Colorado – la suppléante du gouverneur de Californie a demandé mardi au secrétaire d’Etat « d’examiner les options juridiques » pour retirer Donald Trump des primaires. S’il fait appel, l’ancien président fait face à une menace encore plus grande : voir la Cour suprême confirmer la décision du Colorado, avec un effet boule de neige encore plus massif, y compris dans des Etats dont Trump a besoin pour gagner.

La Cour suprême est-elle obligée d’accepter de se saisir du dossier ?

Pas du tout. Les neuf juges peuvent botter en touche ou jouer la montre en arguant qu’il s’agit pour l’instant de la primaire d’un Etat, et pas encore de l’élection. Mais la plupart des observateurs estiment que la question est trop importante pour être trop ignorée par l’instance. « Je pense absolument qu’elle va s’en saisir », répond l’avocat spécialiste des questions de sécurité nationale Brad Moss.

La Cour suprême, à majorité conservatrice, peut-elle vraiment déclarer Donald Trump inéligible ?

C’est la grande inconnue, et les experts sont divisés. Sur le papier, avec six juges conservateurs sur neuf, dont trois nommés par Donald Trump, le terrain semble bien plus favorable à l’ancien président que dans le Colorado. « Il est probable, à mes yeux, que la Cour retoque la décision du Colorado », estime Brad Moss. « Soit en interprétant que la section 3 du 14e amendement ne concerne pas la présidence, soit, comme l’a fait le Michigan, en concluant qu’il s’agit d’une question politique et pas judiciaire. »

En clair, les juges pourraient expliquer qu’il appartient au Congrès de destituer un président – et de le déclarer inéligible – via l’impeachment. Et Donald Trump a échappé à la sanction ultime en février 2021 : 57 sénateurs sur 100 avaient voté pour le condamner, et il en fallait 67 pour le destituer. La Cour suprême pourrait également relever que Donald Trump n’a pas été condamné par la justice pénale pour des faits relevant d’une insurrection.

La question d’une éventuelle immunité de Trump sera-t-elle tranchée ?

C’est un dossier séparé. Le procureur Jack Smith a demandé à la Cour suprême de décider une bonne fois pour toutes si un ancien président pouvait bénéficier d’une immunité absolue, même après la fin de son mandat.

Là aussi, le calendrier est serré, alors que le procès de Donald Trump à Washington pour interférence électorale en 2020 est censé démarrer en mars.

Quid de la démocratie américaine ?

Pour rendre la situation encore plus explosive, la démocratie américaine est sortie meurtrie de l’élection de 2020, dans un climat de violences politiques et de profondes divisions. Donald Trump capitalise déjà sur la décision du Colorado pour lever des fonds, écrivant : « Cette interférence électorale n’est rien de moins que la tentative d’un président sortant de rester au pouvoir contre la volonté d’électeurs comme vous. C’est exactement comme cela que les dictatures naissent. »

Le professeur de droit constitutionnel de Berkeley Orin Kerr estime sur X que la Cour suprême pourrait tenter de couper la poire en deux en disant non à l’immunité et non à l’inéligibilité : « Laissons les poursuites pénales et sa campagne continuer. Laissons des jurés décider, et les électeurs voter. »