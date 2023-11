De notre correspondant aux Etats-Unis

C’est un véritable marathon. Tous les quatre ans, les Américains sont appelés aux urnes pour élire leur président le mardi suivant le premier lundi de novembre. En 2024, cela tombera le 5 novembre, avec le sortant Joe Biden, 80 ans, qui brigue un second mandat. En face, Donald Trump, 78 ans, est le grand favori de la primaire républicaine, qui démarre le 15 janvier. L’ex-président reste toutefois sous la menace de la justice américaine, avec quatre procès qui risquent de perturber sa campagne.

Voici le calendrier pour ne rien rater avec les rendez-vous démocrates (en bleu), les républicains (en rouge), les procès de Donald Trump (en violet).

15 janvier : Caucus de l’Iowa

Depuis 1972, cet Etat rural à la population à 90 % blanche donne le coup d’envoi des primaires républicaine et démocrate avec son fameux caucus. Il s’agit d’un vote sous la forme d’une réunion de quartier : des représentants des candidats « pitchent » leur programme, et les militants choisissent leur champion. En dessous d’un certain seuil, un candidat est éliminé, et les électeurs doivent se rallier à leur second choix, et ainsi de suite. Ce mécanisme de report des voix rend les prévisions et le dépouillement complexes. Face à Donald Trump qui fait la course en tête côté républicain, Ron DeSantis ou Nikki Haley auront besoin de réaliser un bon score pour entretenir le suspense.

3 février : Primaire en Caroline du Sud

Sans opposant sérieux chez les démocrates – Robert F. Kennedy Jr a finalement décidé de se présenter à la présidentielle comme candidat sans étiquette –, Joe Biden doit techniquement passer par une primaire jouée d’avance. Après le fiasco du caucus de l’Iowa de 2020, qui avait mis trois jours pour livrer ses résultats officiels, le parti a décidé d’ouvrir le bal par la Caroline du Sud, qui compte 26 % d’Afro-Américains. Le New Hampshire pourrait défier le calendrier officiel et voter dès janvier, mais Joe Biden a indiqué qu’il boycotterait ce scrutin.

4 mars (?) : Procès fédéral de Donald Trump sur l’élection de 2020

La date pourrait encore changer. Donald Trump doit répondre de quatre charges liées à l’élection de 2020, notamment de « complot pour commettre une fraude à l’encontre des Etats-Unis » et de « complot pour entraver une procédure officielle » du Congrès. Trump, qui a plaidé non coupable, risque un maximum théorique de 55 ans de prison. Une condamnation ne l’empêcherait toutefois pas d’être candidat. Et en cas de victoire en novembre 2024, il pourrait, en théorie, s’auto-gracier.

5 mars : « Super Tuesday » (pour les deux partis)

Ce « Super mardi » est le jour le plus important des primaires. Une quinzaine d’Etats et de territoires votent, dont les deux plus gros prix : la Californie et le Texas. Un tiers du total des délégués nécessaire pour décrocher la nomination sont en jeu. Si Donald Trump écrase la compétition, il pourrait quasi-plier l’affaire pour l’investiture républicaine

25 mars (?) : Procès de Donald Trump à New York dans l’affaire Stormy Daniels

Ce procès sera à coup sûr repoussé pour donner la priorité aux poursuites fédérales. Inculpé de fraude financière pour avoir acheté le silence de l’ex-pornstar Stormy Daniels lors de la présidentielle de 2016, et fait passer les remboursements à son ex-avocat Michael Cohen en frais juridiques, Donald Trump assure qu’il s’agissait d’une affaire personnelle et pas de campagne. Si une peine de prison n’est pas exclue, ce genre de charges est plus souvent sanctionné par une amende.

20 mai (?) : Procès fédéral de Donald Trump sur les documents classifiés

La date reste incertaine avec la juge Cannon, nommée par Donald Trump, qui a le pouvoir de faire traîner le dossier. Inculpé de 37 chefs d’accusation dont « rétention illégale d’informations portant sur la sécurité nationale », « entrave à la justice » et « faux témoignage », l’ancien président a plaidé non coupable devant un tribunal fédéral de Miami. Là encore, une victoire à la présidentielle lui permettrait vraisemblablement, en tant que chef de l’exécutif, de suspendre une condamnation fédérale.

4 juin 2024 : Fin de la primaire républicaine

2.467 délégués sont en jeu, il faut donc en obtenir la moitié (1.234) pour décrocher automatiquement la nomination à la convention. En 2016, Donald Trump avait passé de justesse cette barre face à Ted Cruz. Sauf cataclysme, son avance devrait être bien plus confortable cette année.

8 juin : Fin de la primaire démocrate

Avec pour seuls opposants l’élu du Minnesota Dean Phillips et la gourou du self-love Marianne Williamson, Joe Biden n’a pas vraiment à s’inquiéter, sauf pépin de santé.

15-18 juillet : Convention républicaine à Milwaukee

Le Wisconsin a été choisi par les républicains car c’est l’un des Etats les plus serrés de ces dernières années : Joe Biden l’avait remporté de 20.000 voix en 2020 et Donald Trump de 23.000 voix en 2016 face à Hillary Clinton.

19-22 août : Convention démocrate à Chicago

Les démocrates installeront leurs quartiers à Windy City, à 130 km de Milwaukee. Le vote ouvrier dans le Michigan et la région des grands lacs sera l’un des enjeux principaux d’une éventuelle revanche entre Trump et Biden. Ce dernier pourra compter sur le soutien de la gouverneure Gretchen Whitmer, réélue dans un fauteuil en 2020, notamment en mobilisant l’électorat démocrate sur la défense du droit à l’avortement.

Eté-automne (?) : Procès de Donald Trump en Géorgie sur l’élection

Pour Donald Trump, c’est le procès le plus dangereux. En cas de condamnation, il ne pourrait pas échapper à une peine de prison imposée par la justice d’un Etat américain, et une victoire à la présidentielle plongerait les Etats-Unis dans une crise constitutionnelle sans précédent. Trois ex-avocats de la campagne de Trump ont déjà plaidé coupable, et la procureure Fani Willis pourrait s’appuyer sur leurs témoignages à charge. Mais le calendrier pourrait traîner, avec une inculpation tentaculaire qui s’appuie sur les lois contre le crime organisé.

5 novembre : Election présidentielle américaine

Inflation, crise migratoire à la frontière sud, avortement… Les sujets chauds ne manquent pas. Même avec la fin de l’urgence sanitaire, le vote anticipé et postal sera crucial, et les républicains tentent de combler leur retard logistique sur 2020.

17 décembre : Les grands électeurs enregistrent leur vote

Le scrutin est indirect : les Américains votent dans chaque Etat pour 538 grands électeurs du collège électoral, qui élisent ensuite le président, normalement en respectant le verdict des urnes.

6 janvier 2025 : Confirmation des résultats au Congrès

Le Congrès compte les votes du collège électoral et confirme les résultats. Un rendez-vous qui sera forcément sous haute tension, après l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021.

20 janvier 2025 : Investiture du président

Le 47e président des Etats-Unis prête serment au Capitole et s’installe à la Maison Blanche.