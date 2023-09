Né le 20 novembre 1942, Joe Biden ne veut pas que ses nombreuses bougies soient au cœur de la présidentielle de 2024 aux Etats-Unis. Le locataire de la Maison-Blanche a ainsi assuré lundi avoir conscience des interrogations sur son âge, mais a expliqué qu’il se représentait afin de défendre la démocratie américaine que Donald Trump veut selon lui « détruire ».

« Beaucoup de gens semblent focalisés sur mon âge », a dit le président américain, âgé de 80 ans. « Je le comprends, croyez-moi, je le sais mieux que quiconque », a-t-il ajouté lors d’un événement destiné à lever des fonds à New York, organisé avec des artistes de Broadway.

L’âge de Biden inquiète une majorité d’électeurs

« Je me présente parce que la démocratie est en jeu. Parce qu’en 2024 nous voterons à nouveau sur l’avenir de la démocratie. Que ce soit bien clair : Donald Trump et ses partisans républicains sont décidés à détruire la démocratie américaine », a accusé le démocrate, qui pourrait bien, en novembre 2024, devoir affronter à nouveau l’ancien président républicain.

Les sondages se succèdent et se ressemblent pour Joe Biden, qu’une grande majorité d’électeurs jugent trop vieux pour se représenter. Sa campagne, qui consiste à vanter ses bons résultats économiques et ses ambitieux projets de relance industrielle, n’arrive jusqu’ici pas à reléguer au second plan ces inquiétudes sur l’âge et le niveau d’énergie du démocrate.

Il y a quelques jours, un éditorialiste influent dans la sphère démocrate, David Ignatius, s’est ainsi fait l’écho de ces préoccupations dans une tribune pour le Washington Post, qui a fait grand bruit à Washington. Tout en disant son « admiration » pour le président démocrate, l’éditorialiste estime qu’en se représentant Joe Biden « risque de défaire sa plus grande réussite, qui était d’avoir réussi à arrêter Trump. »

La question de l’âge n’est pas bien plus aisée cependant pour l’ex-président républicain. Et Donald Trump, 77 ans, a assuré lors d’une interview diffusée dimanche à la chaîne NBC que le problème de Joe Biden n’était pas ses 80 ans, mais « son incompétence ». Les sondages actuels montrent cependant que si l’écart d’âge entre les deux hommes est faible, les Américains s’inquiètent davantage de celui de Joe Biden.