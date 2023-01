Une discussion avec l’intermédiaire égyptien avant de rentrer dans le dur. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est arrivé au Caire ce dimanche, première étape de sa tournée éclair au Moyen-Orient en pleine flambée des violences israélo-palestiniennes. Avant de se rendre à Jérusalem et à Ramallah lundi et mardi, il rencontrera le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et son ministre des affaires étrangères Sameh Choukri, Le Caire jouant historiquement un rôle d’intermédiaire auprès des Palestiniens comme des Israéliens.

Ce déplacement, programmé de longue date, intervient au moment où, en quelques jours, la situation sécuritaire s’est soudainement dégradée. Vendredi et samedi, sept personnes ont été tuées et deux blessées dans des attaques à Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la Ville sainte occupée et annexée par Israël, dont une près d’une synagogue. Vendredi également, l’armée israélienne a bombardé la bande de Gaza en réponse à des tirs de roquettes venus de cette enclave qu’elle maintient sous blocus.









Un raid israélien jeudi en déclencheur

Et ce, après le raid israélien le plus meurtrier depuis des années, avec neuf Palestiniens tués jeudi à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Par ailleurs, des gardes de sécurité israéliens ont tué un Palestinien à proximité d’une colonie en Cisjordanie occupée, a indiqué dimanche le ministère de la Santé palestinien, l’armée israélienne affirmant qu’il était armé.

Face à ce regain de violence, Anthony Blinken va enjoindre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas à « prendre urgemment des mesures en vue d’une désescalade », a assuré vendredi un porte-parole du département d’Etat, Vedant Patel, après que Washington a condamné l’attaque « épouvantable » à Jérusalem-Est. Mais la marge de manœuvre du secrétaire d’Etat paraît limitée au-delà des appels répétés au calme, tant le conflit israélo-palestinien semble dans l’impasse.

Netanyahu reçu à la Maison-Blanche ?

Lors de son déplacement, Anthony Blinken insistera sur « l’importance de maintenir le statu quo historique » sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est occupée, troisième lieu saint de l’islam et lieu le plus sacré du judaïsme où régulièrement Palestiniens et troupes israéliennes s’affrontent. « Je pense que le mieux qu’ils puissent obtenir c’est que les choses se stabilisent afin d’éviter une répétition de mai 2021 », la dernière guerre entre Israël et les groupes armés palestiniens à Gaza, assure Aaron David Miller, ancien négociateur américain et expert à la Fondation Carnegie pour la paix internationale de Washington.

La visite d’Anthony Blinken en Israël traduit la volonté de Washington de renouer rapidement avec Benjamin Netanyahu, à la tête du gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël et dont les relations avec l’administration démocrate du président Joe Biden ont été notoirement tendues. Cette visite intervient après celle du conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, qui avait assuré le Premier ministre israélien du soutien des Etats-Unis. « Je n’ai jamais vu autant de visites à un tel haut niveau sous quelque administration que ce soit », souligne Aaron David Miller. « C’est sans précédent », ajoute-t-il, évoquant une possible venue de Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche dès février.