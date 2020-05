Au Caire, une autoroute en construction frôle littéralement les immeubles

En Égypte, certains habitants d’un quartier du Caire sont vent debout contre le projet de construction du pont autoroutier Teraet Al-Zomor. Et il y a de quoi : cette autoroute est en train d’être construite à seulement 50 centimètres des immeubles résidentiels qui l’entourent, rapporte le média local Arab News.

