Egypte: Un fromage vieux de plus de 3.000 ans découvert dans une tombe

C’est le plus vieux fromage du monde, mais aussi l’un des plus dangereux. Les archéologues ont fait analyser la substance blanchâtre retrouvée dans une tombe située dans l’ancienne capitale de Memphis. Dans un rapport publié le 25 juillet dernier, ils révèlent la présence de fromage conservé depuis 3.200 ans, qui contient une bactérie potentiellement mortelle pour l’homme.

Brilliant discovery of the oldest documented cheese-lover: a man called Ptahmes, a top bureaucrat under Rameses II, 3300 years ago. Several jars containing a hard cheese made of sheep, goat and buffalo milk found in his tomb. https://t.co/IqIjK0JBCU