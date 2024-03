Pourquoi l’expérience Willy Wonka Immersive a-t-elle fait pleurer les enfants ?

Vous connaissez l’expression « vendre du rêve » ? Hé bien c’est exactement ce qu’on vécut des centaines d’écossais, venu participer à l’expérience immersive Willy Wonka, samedi 24 février, à Glasgow (Écosse). Les participants, dont beaucoup de parents, ont été invités par la société House of Illuminati, pour venir plonger au cœur du décor enchanteur du film de Tim Burton, sorti en 2005, Charlie et la chocolaterie. Ils avaient en vue d’épater leurs enfants dans cet univers merveilleux, mais c’est raté. L’expérience a viré au cauchemar et fait pleurer les enfants.

Pour vivre l’expérience Willy Wonka Immersive, les familles ont déboursé 35 livres pour le billet d’entrée (soit 41 euros), rapporte Le Figaro sur la base d’un article du Guardian. Les parents ont enfilé leur costume, et déguisé leur enfant pour aller au plus près des rivières où coulent du chocolat et des arbres en sucre d’orge, mais une fois arrivé sur place, c’est la douche froide pour les participants, relate The Guardian.

i'm crying at the extended footage pic.twitter.com/KSaAMTBNkp — Brooklyn (@bklynb4by) February 29, 2024

La salle ressemble davantage à un hangar qu’à la chocolaterie de Willy Wonka. À l’intérieur triste constat, le décor manque cruellement à l’appel, à peine quelques champignons et des affiches accrochées au mur. Comme le racontent de nombreux participants mécontents sur le réseau social X et le Daily Mail.

Des images et un script générés par l’IA

Sans compter que tous les accessoires, y compris les tables, et les couverts sont en plastique. Du toc quoi. Le fiasco ne s’arrête pas là. Alors qu’ils pensaient trouver du réconfort dans les friandises, les parents se rendent très vite compte qu’il n’y a pas assez de chocolats pour tous les enfants présents. Et comme un chagrin est vite arrivé, beaucoup de larmes ont coulé sur les joues des bambins.

Mais si l’expérience Willy Wonka a engendré autant de déceptions, c’est surtout par ce que les images sur la page Web de l’évènement promettaient des décors somptueux et de nombreuses animations…

En fait, les images ont été réalisées à l’aide d’un générateur d’images dopé à l’intelligence artificielle… Si vous ajoutez un bon coup de marketing le tour est joué : le rêve est vendu. Certains acteurs embauchés par House of Illuminati auraient même reçu des déguisements achetés en promotion (cf. l’article du Daily Mail), et un script de seulement quinze pages, généré, lui aussi par l’IA.

Des réseaux sociaux en ébullition

Finalement l’expérience s’est terminée aussi mal qu’elle avait commencé, puisque les visiteurs, en colère, ont décidé d’appeler la police, a rapporté The Guardian. Une fois rentrés chez eux, ils n’ont pas hésité à raconter cette super-arnaque sur les réseaux sociaux. Quant au gérant de House of Illuminati, après avoir été lynché sur LinkedIn, il a été contraint de fermer sa page, annonce le site de Paris Match. La société s’est engagée à rembourser ses clients dans les dix prochains jours. Sur Facebook, l’entreprise assure être « dévastée par la façon dont cela s’est déroulé et comprend la colère et la frustration des gens » et a présenté ses excuses.

L’histoire nous rappelle néanmoins de faire attention aux images générées par l'intelligence artificielle, notamment quand elles sont utilisées pour promouvoir un évènement, car elles peuvent être trompeuses à souhait.