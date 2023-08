Dinosaure préhistorique, grosse anguille ou même entité démoniaque venue d’un autre monde, les théories autour du monstre du Loch Ness ne manquent pas. Si bien qu’une chasse géante a été organisée ce week-end pour tenter de trouver des traces de vie de l’animal légendaire. Équipés de drones à scanners thermiques, de bateaux avec caméras infrarouges, et d’hydrophone, scientifiques et passionnés ont observés et scanné les eaux du loch des Highlands.

Le monstre surnommé « Nessie », est une vielle légende remontant à 565 après J.-C. qui a connu son heure de gloire il y a quatre-vingt-dix ans. Dans les années 1930, les témoignages retraçant une rencontre avec l’animal inconnu se multiplient dans les journaux. En 1934, le Daily Mail publie la première image du monstre qui s’avère être un canular réalisé par le médecin anglais Robert Wilson. Peu importe, « Nessie » passionne le monde entier et sa légende perdure.

Affiche du film « Loch Ness » de John Henderson sorti en 1996 au cinéma. - REX FEATURES / SIPA

L’histoire du monstre du Loch Ness entre rapidement dans la culture populaire. Des films lui sont consacrés, comme Loch Ness de John Henderson sorti au cinéma en 1996, Les Simpson en font un sketch dans l’un de leurs épisodes et « Nessie » est transformé en indénombrables produits dérivés. Pourtant, à ce jour, il n’existe aucune preuve scientifique d’un monstre dans le Loch Ness.

