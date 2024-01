L’Iran a souvent été une cible de choix de l’Etat islamique. La double explosion qui a fait au moins 90 morts – selon un bilan revu à la hausse vendredi – survenue lors des commémorations de la mort du général Qassem Soleimani à Kerman mercredi, ne fait pas exception. Si des responsables iraniens avaient pointé du doigt les Etats-Unis et Israël, dans un contexte de fortes tensions nourries par la guerre entre Israël et le Hamas, l’Etat islamique (EI) a finalement revendiqué l’attaque.

Deux kamikazes ont « activé leur ceinture explosive » au milieu « d’un grand rassemblement d’apostats, près de la tombe de leur leader », écrit le groupe dans son communiqué de revendication. La date et les lieux n’ont pas été choisis au hasard, et permettent, selon Adel Bakawan, spécialiste du Moyen-Orient et directeur du centre français de recherche sur l’Irak, à Daesh de retrouver une visibilité internationale éclipsée par le conflit israélo-palestinien.

Le général Soleimani, un ennemi de première ligne

Si l’Etat islamique excelle bien dans autre chose que semer la terreur et la mort, c’est le sens du symbole. Cette « nouvelle génération maîtrise parfaitement les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et sait très bien l’importance des symboles », explique ainsi Adel Bakawan à 20 Minutes. Alors si personne ne pouvait prédire une attaque mercredi, elle n’est pas pour autant surprenante.

Le général Soleimani, tué dans une frappe américaine le 3 janvier 2020, était en effet « un acteur engagé dans la lutte contre l’Etat islamique en Irak et en Syrie », rappelle Carole André-Dessornes, géopolitologue, spécialiste des rapports de force au Moyen-Orient, chercheure associée à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), interrogée par 20 Minutes.

Une bonne connaissance du terrain

La date de la commémoration de sa mort, ainsi que le lieu de sa tombe, promettait ainsi, en plus du symbole fort, un grand nombre de personnes rassemblées, permettant de faire le plus grand nombre de victimes possibles. C’est alors une bonne connaissance de la société et culture iranienne qui a permis de frapper de manière efficace et terrible les civils iraniens mercredi 3 janvier. S’il n’y a pas véritablement de branches territorialisées de Daesh dans la région, il y a bien un noyau iranien, principalement composé de Kurdes d’Iran, soutient Adel Bakawan.

C’est justement ce noyau « qui savait qu’un grand rassemblement serait organisé pour cette occasion, connaissait les failles et les manques des procédures sécuritaires et se doutait que la République islamique d’Iran était en ce moment trop occupée par ce qui se passe au Proche-Orient », développe le spécialiste de la région. « Daesh voulait faire le plus grand nombre de victimes sur la tombe du héros national iranien pour en faire un plus grand symbole », ajoute-t-il.

Sans oublier que les chiites, musulmans majoritaires en Iran, font partie, pour l’Etat islamique, des « minorités à abattre, ils sont considérés comme des mauvais musulmans voire des "imposteurs" », explique Carole André-Dessornes. Le groupe djihadiste « montre ainsi que l’Iran reste une cible », poursuit-elle.

Regagner en visibilité

Par ailleurs, cet attentat a permis au groupe djihadiste de reprendre un peu de visibilité sur la scène médiatique occidentale. Effacé depuis plusieurs années par d’autres actualités dramatiques comme la guerre en Ukraine mais surtout le conflit entre le Hamas et Israël, c’est une manière « de revenir en force », avance Adel Bakawan. « Ils cherchaient l’occasion pour se rendre visible aux yeux de l’Occident notamment, l’objectif est réussi », abonde-t-il. Une analyse toutefois nuancée par Carole André-Dessornes.

Si Daesh est bien un groupe opportuniste qui peut profiter du chaos régional, « il n’a jamais vraiment arrêté ses actions et est notamment très actif en Afghanistan, une zone qui, peut-être, intéresse moins les médias occidentaux en ce moment », regrette-t-elle. Et de rappeler que « l’Etat islamique n’a jamais mis en avant, dans sa communication, la cause palestinienne ».