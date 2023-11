Il est l’un des « Beatles » de l’Etat islamique. Un surnom donné à une cellule du groupe djihadiste au Royaume-Uni, spécialisée dans l’exécution d’otages occidentaux. Aine Davis, 39 ans a été condamné lundi à huit ans de prison par un tribunal londonien, notamment pour financement du terrorisme.

Détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh depuis son expulsion de Turquie puis son arrestation à Londres en août 2022, il avait plaidé coupable de financement d’activités terroristes entre 2013 et 2014 et possession d’arme à feu à des fins liées au terrorisme lors d’une audience mi-octobre. Selon la loi britannique, il n’y a donc pas eu de procès pour cet homme, qui avait initialement plaidé non coupable des mêmes faits.

Plus de sept ans de prison en Turquie

Actifs en Syrie entre 2012 et 2015, les quatre membres des « Beatles », qui avaient grandi et s’étaient radicalisés à Londres, sont accusés d’avoir supervisé la détention d’au moins 27 journalistes et travailleurs humanitaires venus des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de France, d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne, du Danemark, de Suède, de Belgique, du Japon, de Nouvelle-Zélande et de Russie.

Interpellé en Turquie en novembre 2015, Aine Davis, qui a démenti avoir appartenu au groupe des « Beatles », y avait été condamné à sept ans et demi de prison pour des infractions terroristes, notamment pour participation à une organisation interdite.

Une fois libéré, il avait été expulsé et directement arrêté en août dernier à son arrivée à Londres, où il avait grandi et s’était converti à l’islam avant de rejoindre le Moyen-Orient. Lors de l’audience qui s’est tenue mi-octobre, il était apparu en visioconférence depuis sa cellule de la prison de haute sécurité de Belmarsh.