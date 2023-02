Il faut partie de l’un des groupes terroristes les plus tristement célèbres. Aine Davis, 38 ans, est l’un des quatre « Beatles » de l’Etat islamique, une cellule spécialisée dans la torture et l’exécution d’otages occidentaux. Poursuivi pour des infractions relatives au financement d’activités terroristes remontant à 2014 et possession d’arme à feu remontant à 2013-2014 « à des fins liées au terrorisme », il sera jugé à partir du 27 février à Londres, a annoncé lundi un juge.

Il a comparu lundi devant la cour criminelle de l’Old Bailey dans la capitale britannique où le juge Mark Lucraft l’a maintenu en détention provisoire et a indiqué que le procès débuterait le 27 février.

Sinistre notoriété

Actifs en Syrie entre 2012 et 2015, les quatre membres des « Beatles », tous radicalisés à Londres, sont accusés d’avoir supervisé la détention d’au moins 27 journalistes et travailleurs humanitaires venus des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de France, d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne, du Danemark, de Suède, de Belgique, du Japon, de Nouvelle-Zélande et de Russie.









Le surnom de « Beatles » avait été donné par des otages occidentaux à ce groupe de jihadistes à l’accent britannique. Ce groupe avait gagné une sinistre notoriété en mettant en scène l’exécution de captifs dans d’insoutenables vidéos de propagande.