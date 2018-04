La fortune de Daesh, estimée à trois milliards d'euros, inquiète les experts de l'antiterrorisme

Des fermiers irakiens réparent un pont détruit lors de la bataille de Mossoul, le 9 janvier 2018. — AHMAD AL-RUBAYE / AFP

La fortune de Daesh est estimée à trois milliards d’euros, selon les services de renseignement. Un pactole acquis en trois ans, qui inquiète les spécialistes réunis ce mercredi à Paris pour une conférence sur le financement du terrorisme.

Trois milliards d’euros, c’est à peu de chose près la valeur de l’entreprise Air France, rappellent nos confrères d’Europe 1. C’est la somme considérable acquise en trois ans par les terroristes de Daesh. Une bonne santé financière qui inquiète les spécialistes de la lutte antiterroriste réunis ce mercredi à Paris pour la conférence «No money, no terror» sur le financement du terrorisme, annoncée en août dernier par Emmanuel Macron.

Pour acquérir une telle fortune, Daesh a exploité le nord de l’Irak et de la Syrie, une région riche en pétrole, qui rapportait à l’organisation terroriste une centaine de millions de dollars par an, précise Europe 1. Autre intérêt de ce territoire : il produit 40 % de la production céréalière de l’Irak et 80 % du coton syrien.

Un appartement gratuit à Mossoul

Pour s’arroger ces récoltes, Daesh avait mis en place une « administration du racket » via son ministère de la Ghanima, qui signifie butin en arabe. Les terres des chrétiens, chiites et yézidis étaient confisquées et louées à des partisans de l’organisation. Au total, ces mesures ont rapporté plus d’un milliard et demi d’euros en trois ans.

Dernière rentrée d’argent : un impôt sur toutes les transactions locales, comme le commerce, les transports, les actes de mariage ou de naissance. Des amendes en cas de barbe trop courte ou de voiles par assez couvrants venaient compléter ces taxes, pour un milliard d’euros de recettes.

Cet argent était ensuite réinvesti par Daesh dans des affaires parfaitement légales, comme des fermes piscicoles, révélait Le Monde mardi. Les partisans de l’Etat islamique ont largement bénéficié de ces gains : l’épouse d’un des auteurs de l’attentat du Bataclan s’est vue offrir un appartement gratuit à Mossoul où elle ne payait ni l’eau, ni l’électricité, ni les impôts, rappelle Europe 1.

Le site révèle que des sommes étaient également envoyées à des clandestins grâce à un système de virement bancaire anonyme sur internet. Bien que repérés par les services occidentaux, ces transferts d’argent rendent difficile l’enquête des autorités sur le pactole de Daesh.

