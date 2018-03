Etats-Unis: Un Français, expert en armes chimiques de Daesh, inscrit sur la «liste mondiale des terroristes»

Les Etats-Unis ont classé le Français Joe Asperman, qu’ils présentent comme un spécialiste des armes chimiques de l'organisation de l'Etat islamique, sur leur « liste mondiale des terroristes »​, selon un communiqué du département d’Etat publié jeudi.

Today, the @StateDept designated Joe Asperman as a Specially Designated Global #Terrorist (SDGT) under E.O. 13224. French national Asperman is a senior chemical weapons expert for ISIS; he oversaw chemical operations production within Syria for ISIS. More below: pic.twitter.com/eUqDzNfk4x