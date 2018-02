Une centaine de djihadistes français ont été signalés en Syrie

Des djihadistes défilant dans Raqqa, en Syrie, en janvier 2014. — SIPA

Une centaine de djihadistes français sont signalés en Syrie, a indiqué ce samedi l’entourage du ministre des Affaires étrangères, revenant sur de premières déclarations qui évoquaient leur arrestation par les forces kurdes dans ce pays.

« Ce sont des personnes qui nous ont été signalées par des familles ou leurs avocats​. Elles peuvent être signalées comme détenues, retenues ou simplement présentes sur place ».

« Cinq ou six familles » seulement se trouvent dans des camps de détention

Au total, près d’une trentaine de familles sont ainsi signalées, dont « cinq ou six » seulement se trouvant dans des camps de détention, a-t-on ajouté. « Sur la centaine de signalements concernés, il y a une soixantaine d’enfants, le reste sont des adultes », a-t-on encore précisé.

Parmi les 25 à 30 familles signalées, la plupart ne comptent que la mère et les enfants, a-t-on souligné dans l’entourage du ministre. « Quand un mari est signalé, deux fois sur trois il est annoncé comme décédé », a-t-on ajouté de même source. S’y ajoutent six familles en Irak​, selon les indications données mercredi par Jean-Yves Le Drian. Trois Françaises sont actuellement détenues dans ce pays et dans l’attente de leur procès. Les autres familles sont signalées mais non localisées, a-t-on précisé samedi.

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait déclaré mercredi sur la chaîne BFMTV qu’une « petite centaine » de djihadistes avaient été « arrêtés par les Kurdes en Syrie ».