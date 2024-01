Dans son bras de fer avec une partie de la communauté internationale, notamment les Etats-Unis, Pyongyang a une nouvelle fois tenu à montrer sa puissance militaire. La Corée du Nord a ainsi annoncé ce lundi avoir réussi à tirer un nouveau type de missile balistique équipé d’une ogive hypersonique manœuvrable, une nouvelle avancée technologique en matière d'armement.

Ce tir, le premier d’un missile balistique hypersonique à portée intermédiaire (IRBM) à combustible solide, a été détecté par l’armée sud-coréenne dimanche après-midi.

Un test qui « n’a rien à voir avec la situation régionale »

Ce combustible solide était « chargé d’une ogive contrôlée hypersonique et manœuvrable », selon l’agence de presse d’Etat nord-coréenne KCNA. Il était destiné à « vérifier les capacités de vol plané et de maniabilité » ainsi que « la fiabilité du nouveau moteur à combustible solide à poussée élevée et à étages multiples nouvellement développés ».

KCNA a par contre affirmé que ce lancement, le premier rapporté par Pyongyang depuis le début de l’année, « n’a jamais affecté la sécurité d’un pays voisin et n’a rien à voir avec la situation régionale ». Il intervient toutefois quelques jours après des exercices d’artillerie à munitions réelles et sur fond d’inquiétudes autour d’un durcissement de la position de Pyongyang. La semaine dernière, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ainsi décrit la Corée du Sud comme le « principal ennemi » du pays qu’il n’hésiterait pas à « anéantir ».

Les missiles à combustible solide sont plus faciles à dissimuler et plus rapides à tirer et les missiles hypersoniques permettent généralement de les manœuvrer en vol afin de mieux atteindre les cibles. Ces deux technologies figurent depuis longtemps sur la liste des technologies d’armement que souhaite posséder Kim Jong-un. Mi-décembre, il avait supervisé le tir d’un Hwasong-18, missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide, tiré dans la mer du Japon. KCNA a publié ce lundi une seule photo du lancement du missile pour accompagner l’information sans mentionner la présence du dirigeant à cette occasion.

Des liens renforcés avec Moscou

Pyongyang a par ailleurs réussi l’année dernière à mettre en orbite un satellite espion, après avoir reçu, selon la Corée du Sud, une aide technologique russe, en échange de livraisons d’armes pour la guerre que mène Moscou en Ukraine. La Russie et la Corée du Nord, alliées de longue date, affichent en effet un rapprochement depuis le voyage du dirigeant nord-coréen dans l’Extrême-Orient russe en septembre dernier pour rencontrer le président Vladimir Poutine. KCNA a d’ailleurs indiqué dimanche que le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Choe Son Hui se rendrait en Russie la semaine prochaine, à l’invitation de son homologue russe Sergueï Lavrov.