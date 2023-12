Kim Jong-un montre une nouvelle fois les muscles. Le dirigeant nord-coréen a appelé à « accélérer les préparatifs de guerre » de son pays, y compris son programme d’armement nucléaire, en raison de la « grave situation politique et militaire » causée selon lui par les « manœuvres de confrontation » des Etats-Unis et de leurs alliés, a rapporté ce jeudi l’agence officielle KCNA.

Au cours de la réunion plénière du comité central du Parti des travailleurs de Corée, grand-messe annuelle du parti unique au pouvoir en Corée du Nord, Kim Jong-un a donné cet ordre « à l’Armée populaire, à l’industrie des munitions, aux secteurs des armes nucléaires et de la défense civile ».

Un missile capable d’atteindre les Etats-Unis

La Corée du Nord a procédé cette année à un nombre record d’essais de missiles balistiques, en violation de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. En 2023, elle a gravé dans sa constitution son statut de puissance nucléaire, a lancé avec succès un satellite militaire espion, et a testé également avec succès le Hwasong-18, le missile balistique intercontinental (ICBM) le plus puissant de son arsenal, capable d’atteindre les Etats-Unis.

De leur côté, les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont intensifié leur coopération militaire, activant un système de partage de données en temps réel sur les lancements de missiles nord-coréens et multipliant les manœuvres militaires conjointes dans la région. Les forces armées américaines ont notamment envoyé en Corée du Sud ces derniers mois le sous-marin à propulsion nucléaire USS Missouri, le porte-avions USS Ronald Reagan et un bombardier stratégique B-52, provoquant à chaque fois la colère de la Corée du Nord.

Pyongyang voit les manœuvres militaires à sa porte comme une répétition d’une future invasion de son territoire, et considère depuis longtemps ses essais de missiles comme des « contre-mesures » nécessaires. Invariablement soutenu par la Chine, le pays s’est par ailleurs récemment rapproché de la Russie. Selon KCNA, Kim Jong-un a d’ailleurs appelé lors de la réunion du parti à « étendre et développer les relations de coopération stratégique avec les pays indépendants et anti-impérialistes ».