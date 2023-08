La Corée du Nord vit toujours à l’ère des restrictions liées au Covid-19. Mais cela est en passe de changer. Pyongyang autorise désormais ses ressortissants à l’étranger à rentrer dans le pays qui assouplit encore davantage le strict confinement imposé depuis 2020 pour lutter contre la pandémie de coronavirus, ont rapporté dimanche les médias d’État.

Selon l’agence de presse officielle KCNA, le Centre de prévention des urgences épidémiques de l’État a annoncé que « les citoyens à l’étranger ont été autorisés à rentrer chez eux ». « Les individus de retour seront placés sous observation médicale appropriée dans des centres de quarantaine pendant une semaine », a précisé l’agence, ajoutant que la décision avait été prise en raison de « l’amélioration de l’état de la pandémie au niveau mondial ».

Des hauts responsables étrangers à Pyongyang en juillet

La Corée du Nord a fermé ses frontières début 2020 pour lutter contre la pandémie, mais de plus en plus de signes indiquent que le pays s’engage vers une réouverture. Des dignitaires chinois et russes, qui ont assisté à un défilé militaire à Pyongyang le mois dernier, ont ainsi été les premiers hauts responsables étrangers à visiter le pays depuis plusieurs années.

La semaine dernière, une délégation d’athlètes nord-coréens a également été autorisée à participer à une compétition de taekwondo au Kazakhstan et la compagnie aérienne nationale Air Koryo a effectué son premier vol commercial international en trois ans. A l’arrivée de l’avion, mardi matin, à l’aéroport de Pékin, des journalistes de l’AFP n’ont vu sortir que deux Nord-Coréens, reconnaissables à l’effigie des anciens dirigeants Kim Il-sung et Kim Jong-il qu’ils portaient en badge.

La Chine approuve la reprise des vols commerciaux

Un autre vol d’Air Koryo est parti de Pékin peu après le même jour à destination de Pyongyang, selon un site de suivi du transport aérien. L’agence de presse Yonhap, basée à Séoul, a publié des photos d’un certain nombre de passagers au comptoir d’enregistrement des bagages sur ce vol.

Interrogé, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré avoir approuvé la reprise des voyages aériens commerciaux entre Pékin et Pyongyang. « Pendant la saison des vols d’été et d’automne (…) la partie chinoise a approuvé les plans de vol de passagers d’Air Koryo pour les liaisons Pyongyang-Pékin et Pékin-Pyongyang », avait ainsi annoncé lundi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin.