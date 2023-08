Pyongyang a l’intention de lancer un satellite dans les prochains jours, et a informé le Japon de son intention. Une perspective qui inquiète le gouvernement nippon. « J’ai demandé aux ministres (japonais) de fournir des informations au public, de coopérer avec les pays concernés et d’appeler la Corée du Nord à annuler ce lancement et à prendre toutes les mesures possibles pour se préparer à toute éventualité imprévue », a déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida à la presse.

Le bureau du Premier ministre japonais, qui a déclaré mardi avoir été informé par Pyongyang de ce projet, a chargé le gouvernement de recueillir des informations et de travailler avec les États-Unis, la Corée du Sud et d’autres pays pour exhorter Pyongyang à annuler le lancement. Dans un communiqué distinct, les garde-côtes japonais ont émis une alerte concernant un « lancement de fusée satellite » entre le 24 et le 31 août pour trois zones de danger, dans la mer Jaune, la mer de Chine orientale et les eaux à l’est de l’île de Luçon aux Philippines.

Pyongyang craint les exercices militaires conjoints entre Etats-Unis et Corée du Sud

Un précédent essai, il y a trois mois, s’était soldé par un échec. Le 31 mai, une fusée présentée par Pyongyang comme étant le lanceur d’un satellite d’observation militaire s’était abîmée en mer Jaune peu après son décollage, les autorités nord-coréennes invoquant un problème technique. Pyongyang avait expliqué vouloir « faire face aux actions militaires dangereuses des Etats-Unis et de leurs vassaux ».

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a fait du développement d’un satellite espion militaire une priorité. Washington et Séoul soupçonnent pour leur part Pyongyang de développer un nouveau missile balistique intercontinental, qui comporte des technologies similaires à celle d’un lanceur de satellites.

L’annonce du lancement coïncide avec Ulchi Freedom Shield, le nom donné aux manœuvres américano-sud-coréennes de grande ampleur qui ont débuté lundi et doivent se dérouler jusqu’au 31 août. Selon les trois alliés, ces exercices visent à répondre aux menaces croissantes de la Corée du Nord, dotée d’armes nucléaires. Pyongyang juge ces exercices militaires au « caractère agressif ».