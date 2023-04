Washington et Séoul ont affiché leur unité par-delà le Pacifique ce mercredi, à l’occasion d’une conférence de presse commune entre le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, et Joe Biden à la Maison-Blanche. Comme souvent, la question nord-coréenne a été au centre des discussions entre les deux alliés. « Nous pouvons obtenir la paix par une force supérieure écrasante, et non une paix factice fondée sur une bonne volonté de l’autre partie », a estimé le président sud-coréen.









Les questions ont vite porté sur le risque nucléaire, alors que Pyongyang multiplie les tirs de missiles de balistiques intercontinentaux depuis plus d’un an. Mais Joe Biden a assuré qu’une attaque nucléaire de la Corée du Nord provoquerait la « fin » du régime autoritaire. De son côté, le président sud-coréen a affirmé que les Etats-Unis répondraient à toute attaque nucléaire nord-coréenne.