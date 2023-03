Pour la quatrième fois en une semaine, Pyongyang continue dans la démonstration de force. La Corée du Nord a tiré un missile balistique de courte portée dimanche, au moment où Séoul et Washington mènent leurs plus importants exercices militaires conjoints depuis cinq ans.

« Notre armée a détecté un missile balistique de courte portée tiré des environs de la zone de Tongchang-ri, dans la province du Pyongan du Nord (nord-ouest), à 11h05 vers la mer de l’Est », a indiqué l’état-major interarmées, en référence au nom coréen de la mer du Japon. « Notre armée se tient totalement prête, en coopération étroite avec les Etats-Unis », a-t-il ajouté. Le ministère des Affaires étrangères japonais a de son côté tweeté qu’un « possible missile balistique (avait) été lancé depuis la Corée du Nord », les garde-côtes ajoutant qu’il semblait être « déjà retombé ».

Rapprochement entre Séoul et Tokyo

Séoul mène depuis lundi avec Washington ses plus importantes manœuvres militaires en cinq ans, censées renforcer leur coopération face à la menace croissante du Nord. Baptisées « Freedom Shield », elles doivent durer jusqu’au 23 mars. Ces exercices rendent furieux Pyongyang, qui les perçoit comme des répétitions à une invasion de son territoire et promet régulièrement une réponse « écrasante ». Ils se « rapprochent d’une impardonnable ligne rouge », avait d’ailleurs dit l’agence officielle nord-coréenne KCNA à leur sujet samedi.

Ce nouveau lancement dimanche intervient après que Pyongyang a procédé jeudi à un tir de son missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-17, le plus puissant de son arsenal, en présence du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et de sa fille, et juste avant une visite au Japon du président sud-coréen Yoon Suk Yeol. En froid pendant des années en raison d’un contentieux historique, les deux voisins ont repris langue au plus haut niveau et décidé de présenter un front uni face à la Corée du Nord.

Il s’agissait du deuxième essai d’ICBM réalisé par Pyongyang cette année. L’agence KCNA l’avait alors qualifié de réponse aux exercices militaires « frénétiques » de la Corée du Sud et des Etats-Unis. Ce tir survenait lui-même après le lancement mardi de deux missiles balistiques de courte portée et ceux, le 12 mars, de deux missiles de croisière stratégiques depuis un sous-marin.