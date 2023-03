Jeudi, la Corée du Nord a tiré un missile balistique de courte portée en direction de la mer au large de sa côte ouest, depuis la ville portuaire de Nampo. Le lancement a été détecté à 6h20 par l’état-major sud-coréen. Ce nouveau tir nord-coréen intervient alors que les forces américaines et sud-coréennes doivent lancer le 13 mars leurs plus importants exercices militaires conjoints en cinq ans, baptisées « Ulchi Freedom Shield ».

« Notre armée continue de se tenir prête à tout et coopère étroitement avec les Etats-Unis alors que nous avons renforcé notre surveillance et notre vigilance », a déclaré l’état-major sud coréen. Washington et Séoul affirment qu’il s’agit d’exercices de défense, mais Pyongyang les considère comme des répétitions générales à une invasion de son territoire ou à un renversement de son régime.

Des tirs en réponse d'« une déclaration de guerre »

Fin février, la Corée du Nord avait annoncé avoir tiré des missiles de croisière en réponse déjà à l’intensification des exercices militaires américano-sud-coréens, qu’elle considère comme « une déclaration de guerre ».









Les relations entre Pyongyang et Séoul sont au plus bas depuis plusieurs années, avec des pourparlers au point mort. En 2022, Pyongyang a qualifié d' « irréversible » son statut de puissance nucléaire et a conduit une série d’essais balistiques et de missiles en violation de résolutions de l’ONU.