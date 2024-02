Dans quels pays célèbre-t-on le Nouvel An au mois de février ?

Le Nouvel an lunaire va avoir lieu le 10 février prochain. Si ce dernier est souvent appelé Nouvel an chinois, il n’est en réalité pas seulement réservé aux habitants de ce pays. En effet, d’autres états d’Asie sont concernés par cette coutume, rapporte Géo.fr.

Cette tradition concerne également la Corée du Sud, le Tibet, le Vietnam, Singapour, l’Indonésie ou encore la Malaisie. Voilà pourquoi on ne parle plus de Nouvel an chinois, mais d’un Nouvel an lunaire. Ce terme regroupe les fêtes qui se déroulent lors de la deuxième lune du cycle lunaire. Cette dernière a lieu entre le solstice d’hiver et l’équinoxe de printemps.

L’année du Dragon de bois

Une nouvelle année lunaire s’inscrit dans un cycle de douze ans, durant lesquels chaque année est associée à un animal (cochon, chien, coq, singe, bouc, serpent, dragon, chat, tigre, buffle et rat) mais aussi à un élément (parmi l’eau, la terre, le bois, le métal et le feu). En Chine, cet événement porte un autre nom, puisqu’il est considéré comme la « Fête du Printemps ».

Pour cette année 2024, l’animal sera le Dragon de bois. Durant plusieurs jours, les habitants des villes asiatiques, ainsi que ceux des cités où vivent des populations d’origine asiatique (à l’instar de Paris ou New York), vont décorer leur maison avant de célébrer l’événement. Ils ont pour habitude d’apposer des papiers rouges et le caractère chinois « fu » sur les portes et fenêtres, afin d’apporter chance et prospérité.

Des célébrations durant plusieurs jours

Puis, une grande célébration a lieu. Des danses traditionnelles sont réalisées par des experts en arts martiaux, et de grands repas en famille sont organisés. Afin de pouvoir profiter de leurs proches, les Chinois ont la possibilité de bénéficier de trois jours de congé, offerts par le gouvernement. L’événement prend fin quinze jours plus tard, lors d’une fête nocturne exceptionnelle.