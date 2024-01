En Chine, le couple qui avait jeté des bébés du 15e étage a été exécuté

L’affaire avait suscité une vive émotion lorsqu’elle s’était produite en novembre 2020 dans l’immense ville de Chongqing, au sud-ouest du pays. Un père et sa nouvelle compagne, qui avaient été condamnés à mort pour assassinat, ont été exécutés mercredi en Chine, a annoncé un tribunal. Le couple était coupable d’avoir tué deux enfants en bas âge en les jetant volontairement du haut du 15e étage d’un immeuble d’habitation.

Les motivations du couple avaient choqué la population chinoise. Le père, Zhang Bo, avait en effet expliqué avoir tué son fils de 1 an et sa fille de 2 ans, issus d’une première union, pour faire plaisir à sa nouvelle compagne, Ye Chengchen, et pouvoir ainsi l’épouser. La famille de cette dernière n’acceptait pas qu’elle se marie avec un homme ayant déjà des enfants.

Le crime maquillé en chutes accidentelles

« Le 31 janvier 2024 au matin, le tribunal populaire intermédiaire numéro 5 de Chongqing a suivi l’ordre d’exécution émis par la Cour populaire suprême et a exécuté Zhang Bo et Ye Chengchen », a indiqué mercredi le tribunal dans un communiqué. Le couple avait été condamné à mort une première fois, puis à nouveau en appel l’an passé.

Au moment d’entamer sa relation amoureuse avec Zhang Bo, sa nouvelle compagne Ye Chengchen ne savait pas qu’il était encore marié et avait des enfants. Lorsqu’elle l’a découvert, elle a toutefois décidé de poursuivre la relation, estimant malgré tout que l’existence même de ces enfants constituait « un fardeau pour leur vie future ensemble » et un « obstacle » à son mariage avec Zhang Bo, a indiqué mercredi le tribunal.

Le couple avait « décidé de maquiller le crime en chutes accidentelles », a souligné le tribunal, dénonçant un mode opératoire « inhumain » qui « défie les limites de la morale ».

La Chine a réduit en 2015 de 55 à 46 le nombre de crimes passibles de la peine de mort. Ceux-ci comprennent toujours l’homicide volontaire, le viol et le trafic de drogue, mais excluent désormais le proxénétisme ou la contrebande d’armes.

Les condamnés sont généralement mis à mort par injection létale. Le nombre de personnes exécutées chaque année dans le pays demeure toutefois secret.