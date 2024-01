Au moins 39 personnes ont été tuées mercredi en Chine, dans l’incendie d’un magasin situé en plein cœur de Xinyu, ville de la province du Jiangxi. Neuf autres ont été blessées, rapportent les médias officiels. Il s’agit d’un bilan provisoire puisque d’autres clients sont « toujours coincés », selon la chaîne de télévision CCTV.

Le sinistre s’est déclenché « au sous-sol d’un magasin » vers 18 heures (heure locale). La cause n’est pas connue pour l’instant. On ne sait pas, non plus, combien de personnes se trouvaient à l’intérieur.

Un précédent cinq jours plus tôt

Des images de CCTV montrent plusieurs camions de pompiers et autres véhicules d’intervention d’urgence opérant sur place.

Le président chinois Xi Jinping a lancé un rappel à l’ordre, « émettant des instructions importantes exigeant que soit résolument limité le nombre d’accidents, fréquents ». Ce sinistre survient cinq jours seulement après un incendie dans une école de la province du Henan, au cours duquel 13 enfants sont décédés.