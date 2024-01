C’est un curieux carambolage entre deux actualités qui circule sur le réseau X. Le 20 janvier, le compte Le Rifain la nouvelle du front publie un message affirmant, par erreur, qu'« une souris qui porte une souche mortelle de coronavirus 100 % mortel pour l’homme s’est échappée d’un laboratoire haute sécurité de dépistage de virus en Chine et est recherchée ». Le compte ne dit pas d’où vient cette affirmation.

Quelques heures plus tard, Fabrice di Vizio, l’ancien avocat de Didier Raoult, s’inquiète également de l’évasion d’une souris « d’un labo chinois », « alors qu’on lui a inoculé un virus 100 % mortel ». Ces deux messages seront ensuite republiés par le rappeur Booba sur son compte X, qui ironise : « Moi je pense aux parents de la souris qui doivent être morts d’inquiétude. »

Aucune source ne confirme qu'une souris avec une souche de coronavirus 100 % mortel pour l’homme s’est échappée d’un labo en Chine. - Capture d'écran X

FAKE OFF

Aucune fuite d’une souris de laboratoire porteuse d’une souche de coronavirus mortelle pour l’homme n’a été rendue publique. A quoi ces trois messages font-ils alors allusion ? Probablement à deux actualités qui sont apparues la semaine dernière dans les médias anglo-saxons. Les journaux britanniques The Daily Telegraph et le Daily Mail ont publié la vidéo d’un laboratoire de Shanghai, dans laquelle on voit une souris s’échapper d’une boîte alors qu’une technicienne voulait la peser. La technicienne finira par la retrouver.

Deux jours auparavant, le 16 janvier, le même Daily Mail a publié un article sur des recherches de scientifiques chinois. « Des scientifiques chinois "créent" une souche mutante de coronavirus qui attaque le CERVEAU et a un taux de mortalité de 100 % chez les souris », titre le tabloïd.

Le journal cite une étude qui est parue sur un site de préprint, publiée par des chercheurs de Pékin. Ces scientifiques n’ont pas « créé » une souche de coronavirus, comme le soulignent nos confrères de Snopes, mais ils ont travaillé sur une version mutante d’un coronavirus qui avait été identifiée chez le pangolin en 2017.

Ils ont travaillé sur un groupe de douze souris, dont quatre à qui on a injecté cette souche. Les quatre souris, qui avaient été manipulées génétiquement pour pouvoir être infectées par le coronavirus, sont mortes. Cette expérience ne signifie pas que le résultat serait le même chez l’homme : un résultat observé chez une souris ne l’est pas forcément chez l’homme. De plus, l’étude a été menée sur un petit nombre de souris, et elle n’a pas été relue ni validée par des pairs.

Ses conclusions sont donc à prendre avec du recul. François Balloux, directeur de l’institut de génétique de l’University College London, a dénoncé une « étude terrible, totalement inutile d’un point de vue scientifique ». « Je ne vois rien de vaguement intéressant à tirer de l’infection forcée d’une race bizarre de souris humanisées par un virus aléatoire, a-t-il développé sur X. Inversement, je vois comment ce genre de chose peut mal tourner… »