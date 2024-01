Taïwan a appelé ce dimanche la Chine à « respecter les résultats de l’élection » présidentielle remportée la veille par Lai Ching-te, qui affirme que l’île est de facto indépendante et promet de la défendre face aux menaces de réunification. « Le ministère des Affaires étrangères appelle les autorités de Pékin à respecter les résultats de l’élection, à faire face à la réalité et à renoncer à réprimer Taïwan », selon un communiqué du ministère taïwanais.

Malgré le vote, « Taïwan fait partie de la Chine », avait affirmé plus tôt un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères sur le réseau social X (ex Twitter). Dès samedi soir, le pays communiste, qui considère Taïwan comme l’une de ses provinces à réunifier par la force si nécessaire, avait assuré que ce vote « n’entravera(it) pas la tendance inévitable d’une réunification avec la Chine ». Il avait promis de « s’oppos(er) fermement aux activités séparatistes visant à l’indépendance de Taïwan ainsi qu’à l’ingérence étrangère ».

Des félicitations venues de 50 pays

Affirmant avoir reçu les félicitations de « plus de 50 pays dont 12 alliés diplomatiques », le ministère des Affaires étrangères taïwanais a dénoncé les « commentaires absurdes et erronés » des autorités chinoises. A Washington le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a félicité Lai Ching-te ainsi que les Taïwanais pour leur « solide système démocratique ». Ce message a immédiatement fait réagir Pékin, estimant qu’il « envoie un signal profondément erroné aux forces séparatistes en faveur de ''l’indépendance de Taïwan'' ».

Mais « nous ne soutenons pas l’indépendance », a tempéré de son côté le président américain Joe Biden. Dès dimanche, une délégation américaine informelle composée de l’ancien conseiller à la Sécurité nationale Stephen Hadley, de l’ex-secrétaire d’Etat adjoint James Steinberg et de la présidente de l’Institut américain à Taïwan Laura Rosenberger est attendue à Taïwan. Elle doit rencontrer lundi « une série de personnalités politiques de premier plan et transmettre les félicitations du peuple américain à Taïwan pour le succès des élections », selon le communiqué de l’Institut.

Le statut de Taïwan est l’un des sujets les plus explosifs de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis ne reconnaissent pas Taïwan comme un État et considèrent la République populaire de Chine comme seul gouvernement légitime, mais apportent néanmoins à l’île une aide militaire importante. Au terme d’une campagne marquée par une forte pression diplomatique et militaire de la Chine, le vice-président taïwanais sortant Lai Ching-te, 64 ans, a remporté samedi l’élection présidentielle à un tour avec 40,1 % des voix. Il prendra ses fonctions le 20 mai, aux côtés de sa vice-présidente, Hsiao Bi-khim, ancienne représentante de Taipei à Washington.