Trois jours après le drame, l’aide continue à s’organiser en Chine. Le plus meurtrier séisme depuis des années a entraîné la mort d’au moins 135 personnes. Les rescapés sont soignés ce jeudi dans les hôpitaux et les secouristes continuent d’acheminer vivres et matériel. Le tremblement de terre est survenu juste avant minuit lundi soir, à environ 1.300 km au sud-ouest de Pékin. La catastrophe a touché la province du Gansu et dans une moindre mesure celle, voisine, du Qinghai.

L’agence de presse officielle Chine nouvelle comptabilise aussi près de 1.000 blessés. A l’Hôpital populaire du canton de Jishishan, dans le Gansu, près de l’épicentre du séisme, les médecins soignaient jeudi des blessés. Ils leur administraient des perfusions intraveineuses et examinaient des radiographies, dans un bâtiment visiblement endommagé par la secousse.

« Je ne sais pas où aller »

« J’ai vraiment envie de rentrer chez moi », a déclaré une patiente qui doit être opérée de la jambe. « Mais ma maison a été détruite. Donc je ne sais pas trop où aller. » Des journalistes de l’AFP ont constaté jeudi qu’un grand nombre de grandes tentes bleues fournies par les autorités avaient été installées à Jishishan, afin de remplacer les abris improvisés construits par les habitants juste après le séisme.

Selon l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis (USGS), référence en la matière, le tremblement de terre est survenu lundi soir à 23h59 heure locale (16h59, heure française), avec un épicentre situé à environ 100 km de Lanzhou, la capitale provinciale du Gansu. Des dizaines de répliques plus faibles ont suivi et les autorités ont prévenu que des secousses d’une magnitude supérieure à 5 étaient possibles ces prochains jours. Le séisme de lundi est le plus meurtrier dans le pays depuis 2014, lorsque plus de 600 personnes avaient été tuées dans la province du Yunnan (sud-ouest).