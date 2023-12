La Chine est une nouvelle fois endeuillée par un séisme. Plus de 100 personnes ont été tuées lors d’un tremblement de terre survenu dans la nuit dans la province de Gansu, dans le nord-ouest du pays. Des dizaines d’autres ont été blessés, a rapporté ce mardi la chaîne de télévision publique CCTV, citant le siège provincial des opérations de secours en cas de tremblement de terre. Onze personnes ont également été tuées et plus de 100 blessées dans la ville de Haidong, dans la province voisine du Qinghai.

Le séisme, d’une magnitude 5,9 selon l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis (USGS), a causé des dégâts importants, des maisons se sont notamment effondrées, poussant des habitants à s’enfuir dans la rue, a indiqué l’agence d’État Chine Nouvelle.

Certains villages sans eau ni électricité

Les opérations de secours étaient en cours ce mardi matin, le président chinois Xi Jinping appelant à des « efforts tous azimuts » dans les opérations de recherche et de secours.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent notamment des plafonds détruits et des décombres. L’alimentation en eau et en électricité a été interrompue dans certains villages, selon l’agence Chine Nouvelle. Les autorités ont envoyé du personnel de secours en urgence dans la région juste après le tremblement de terre, et les dirigeants provinciaux étaient également en route, a rapporté l’agence.

Des séismes fréquents en Chine

Le tremblement de terre s’est produit à une faible profondeur de 10 kilomètres à 23h59 heure lundi, selon l’USGS, qui a revu la magnitude à la baisse après avoir initialement annoncé 6,0. Le séisme est survenu à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Lanzhou, la capitale de la province de Gansu, et a été suivi de plusieurs répliques de moindre ampleur.

Les tremblements de terre sont relativement fréquents en Chine. En août, un tremblement de terre d’une magnitude de 5,4 dans l’est du pays, a fait 23 blessés et détruit des dizaines de bâtiments. En septembre 2022, un séisme de magnitude 6,6 dans la province du Sichuan, avait causé la mort de 100 personnes.