Une visite de quatre jours, et une mise en garde : des entreprises européennes sont « inquiètes » en Chine et s’interrogent sur leur avenir, précise le commissaire européen au Commerce Valdis Dombrovskis. En cause, « l’environnement commercial plus politisé », pointe le commissaire, à commencer par les lois de sécurité nationale récemment approuvées. « La nouvelle loi sur les relations étrangères et la nouvelle version de la loi anti-espionnage inquiètent grandement notre communauté d’affaires », a-t-il souligné, car « leur ambiguïté laisse trop de marge d’interprétation ».

Ce contexte a conduit 11 % des entreprises européennes sondées à déplacer leurs investissements actuels hors de Chine, selon la Chambre de commerce de l’Union, qui a dressé ce constat dans son rapport annuel. Cette multiplication des contacts entre Bruxelles et Pékin survient alors que l’Union semble hausser le ton vis-à-vis des pratiques commerciales chinoises, dénoncées comme « déloyales » par la présidente Ursula von der Leyen.

La position de Pékin sur l’Ukraine « nuit à leur réputation », selon l’UE

Cette dernière a annoncé le 13 septembre, dans un discours à Strasbourg, le lancement d’une enquête antisubventions sur les véhicules électriques chinois. Pékin a dénoncé une mesure « protectionniste » qui aura « un impact négatif sur les relations économiques ». Le commissaire européen a également mis en garde la Chine sur un autre dossier pénalisant pour son image : le conflit en Ukraine. Le refus de Pékin de condamner l’invasion russe « nuit à l’image » de la Chine, a-t-il prévenu.

« Il y a (…) un risque en termes de réputation pour la Chine » et cette posture « nuit à l’image du pays, non seulement vis-à-vis des consommateurs européens, mais aussi des entreprises ». « Il est donc très difficile pour nous de comprendre la position de la Chine sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine, car elle viole les principes fondamentaux de la Chine », a-t-il déclaré.