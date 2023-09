Tous aux abris. Le super typhon - super pour son caractère exceptionnel - Saola, menace de toucher terre « dans les zones côtières s’étendant de Huilai à Hong Kong » vendredi après-midi ou dans la nuit de vendredi à samedi, ont indiqué les médias chinois. Alors que les habitants des mégapoles chinoises de Hong Kong et de Shenzhen se barricadent en vue de l’arrivée du typhon, une alerte rouge a été émise en Chine continentale à l’approche du cyclone tropical, accompagné de vents parmi les plus violents que la région ait connus.

La province de Guangdong, près de Hong Kong, a déclaré une situation d’urgence de niveau I concernant les vents, soit le niveau maximum. Le ministère chinois des Transports a déployé 16 navires de sauvetage et neuf hélicoptères de secours en attente dans les zones susceptibles d’être frappées par la tempête, a indiqué l’agence de presse Chine nouvelle.

Shenzhen, au sud du pays, ville de 17,7 millions d’habitants, a décidé « la fermeture des bureaux, commerces et marchés à partir de 16 heures et la suspension des transports publics à partir de 19 heures », selon un communiqué du service de gestion des urgences, qui a prévenu que le typhon « devrait provoquer une forte tempête dans la ville ».

Rester chez soi

« En dehors du personnel d’intervention d’urgence et du personnel de protection des moyens de subsistance, il est conseillé aux gens de ne pas sortir », a ajouté le service, précisant que « la ville ouvrira tous les abris pour que le public puisse se réfugier ».

La ville voisine, Hong Kong a fermé la Bourse et ses écoles vendredi et annulé ses vols au départ et à l’arrivée. Vers 2h40 ce matin, le centre financier a émis une alerte de niveau T8 sur une échelle qui en compte 10, et la Bourse a annoncé que « les séances de négoce du matin pour tous les marchés seraient annulées ».

« Il pourrait y avoir de graves inondations »

Saola se situait à 180 km à l’est-sud-est de Hong Kong vers 11 heures locales, a indiqué l’observatoire météorologique de la ville. Le super typhon pourrait contourner le territoire à moins de 100 kilomètres au sud, et provoqué une onde de tempête autour de Victoria Harbour, selon l’observatoire.

« Il pourrait y avoir de graves inondations », a-t-il ajouté, ajoutant que les zones côtières orientales pourraient voir des niveaux d’eau similaires à ceux provoqués par le typhon Mangkhut en 2018. Plus de 300 personnes avaient été blessées à Hong Kong. Le super typhon s’accompagnera « de fortes averses et de vents violents », a ajouté l’observatoire, précisant que le temps se « détériorerait rapidement » tout au long de la journée.