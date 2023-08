Le déluge s’est abattu sur le nord de la Chine ces derniers jours. Ces pluies diluviennes ont malheureusement marqué un triste record. Au moins 62 personnes sont mortes dans ces intempéries, selon un bilan revu à la hausse ce mercredi et qui a vu tripler en l’espace d’une semaine le nombre de victimes rien que pour la capitale.

Le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête après avoir frappé les Philippines voisines, a balayé la semaine dernière une partie de la Chine avec des pluies d’une rare intensité qui ont fait des dégâts considérables. La capitale chinoise Pékin, qui a connu les plus importantes précipitations depuis 140 ans, et la province limitrophe du Hebei ont été particulièrement touchées.

Moment de silence

Mercredi, le bilan de ces intempéries a été porté à au moins 33 morts et 18 disparus pour Pékin seulement, alors que des intempéries dévastatrices ont également frappé le nord-est de la Chine, près de la Russie et de la Corée du Nord. Le précédent bilan pour la capitale seule remontait à mardi 1er août et faisait état d’au moins 11 morts.

« Je tiens à présenter mes profondes condoléances », a déclaré le vice-maire de Pékin, Xia Linmao, réclamant un moment de silence pour les victimes lors d’une conférence de presse. Dans la province voisine du Hebei, au moins 15 personnes ont péri dans ces intempéries, qui ont également fait au moins 14 morts dans le nord-est de la Chine, une importante région pour la production de céréales.

Conditions météorologiques extrêmes

Les autorités chinoises ont annoncé vendredi que les catastrophes naturelles dans le pays avaient fait 147 morts ou disparus en juillet. Un bilan qui n’intègre que partiellement les victimes du typhon Doksuri. La Chine fait face ces derniers mois à des conditions météorologiques extrêmes et des températures localement inhabituelles, exacerbées par le changement climatique selon des scientifiques.

A l’autre extrémité du pays, au moins sept personnes sont mortes mercredi dans la province montagneuse du Sichuan (sud-ouest), lors d’une crue éclair sur une rivière, a rapporté l’agence Chine nouvelle. Une dizaine de personnes prenaient des photos près d’un barrage sur un site touristique populaire de Ya’an lorsqu’elles ont été emportées par un puissant torrent, a rapporté la télévision d’Etat CCTV. Des images diffusées par la chaîne montrent des personnes au milieu du courant lutter pour garder la tête hors de l’eau. Des cris peuvent être entendus.