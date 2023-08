L’incident de l’atoll Second Thomas ne restera pas sans suites. Les Philippines ont convoqué l’ambassadeur de Chine ce lundi, après que des garde-côtes chinois ont tiré au canon à eau sur des navires philippins à proximité de cet îlot contesté de la mer de Chine méridionale. « Notre secrétaire aux Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur Huang aujourd’hui et lui a remis une note verbale comprenant des photos et des vidéos sur ce qui s’est passé, et nous attendons leur réponse », a expliqué le président philippin Ferdinand Marcos Jr à la presse.

Dimanche, Manille avait qualifié les actions des garde-côtes chinois d'« illégales » et « dangereuses », quand la Chine déclarait de son côté avoir pris les « mesures nécessaires » contre des bateaux philippins qu’elle accuse d’être entrés « illégalement » dans ses eaux. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale malgré les prétentions rivales des Philippines, du Vietnam ou de la Malaisie, faisant fi d’un jugement international de 2016 en sa défaveur.

« Nous n’abandonnerons jamais l’atoll »

« La position de la Chine, bien sûr, est de dire "c’est à nous, donc nous le défendons" et nous, pour notre part, nous disons "non, c’est à nous, donc nous le défendons". Cela devient donc une zone grise dont nous discutons », a ajouté Ferdinand Marcos Jr. Depuis son arrivée au pouvoir en juin 2022, le président philippin a insisté sur le fait qu’il ne laisserait pas la Chine piétiner les droits de son pays en mer, et s’est rapproché des Etats-Unis.

« Pour mémoire, nous n’abandonnerons jamais l’atoll d’Ayungin. Nous sommes attachés à l’atoll d’Ayungin », a déclaré à la presse le porte-parole du Conseil national de sécurité, Jonathan Malaya, en utilisant le nom philippin pour qualifier l’atoll de Second Thomas dans les îles Spratleys. Cet îlot se situe à environ 200 km de l’île philippine de Palawan et à plus de 1.000 km de l’île chinoise importante la plus proche, Hainan.