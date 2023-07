Un problème de santé ? Une relation sulfureuse avec une présentatrice télé ? Les rumeurs vont bon train quant à la disparition de Qin Gang. L’ancien ministre des Affaires étrangères chinois, démis de ces fonctions mardi, n’a plus été vu en public depuis plus d’un mois. Que s’est-il passé ? Qui est Qin Gang ? 20 Minutes fait le point pour vous.

Que s’est-il passé ?

Qin Gang a disparu depuis plus d’un mois, sans aucune explication. Sa dernière apparition publique remonte au 25 juin, date à laquelle il s’était notamment entretenu à Pékin avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andreï Roudenko, selon les comptes rendus de son ministère. Sa disparition a créé un vide : une visite à Pékin du responsable de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, avait ainsi été subitement annulée courant juillet.

Et l’agence de presse Bloomberg affirme qu’une visite du ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, avait été reportée en raison de l’absence de Qin Gang. Le ministère des Affaires étrangères avait justifié début juillet son absence par des « raisons de santé » avant de refuser de donner davantage d’informations sur sa situation. Après des semaines d’incertitudes et de rumeurs, il a été formellement relevé de ses fonctions mardi par le parlement.

La disparition de celui qui était réputé proche de Xi Jinping s’est étendue au site Internet du ministère. Mercredi matin, toute référence à Qin Gang sur le site de son ancien ministère de tutelle avait été retirée. Une recherche avec son nom ne donne aucun résultat et les liens vers les articles qui évoquaient ses activités diplomatiques renvoient désormais vers un message indiquant que la page « n’existe pas ou a été effacée ». Qin Gang n’a en revanche pas disparu du reste de l’internet et son nom et ses photos restent accessibles sur les réseaux sociaux, les articles de la presse et d’autres sites Internet officiels comme celui du gouvernement central.

Mais pourquoi a-t-il disparu ?

Si le ministère des Affaires étrangères a d’abord évoqué des « raisons de santé » pour expliquer l’absence de Qin Gang, il a ensuite éludé toutes les questions à son sujet. « Sur la base des éléments dont on dispose, il semble très peu probable que cette affaire soit uniquement liée à des problèmes de santé, voire même pas du tout », déclare Neysun Mahboubi, expert en droit chinois. Après des semaines de « spéculations incessantes », il « paraît inconcevable qu’une raison médicale n’ait pas été clarifiée avec beaucoup plus de conviction », souligne-t-il.

Car les rumeurs se sont multipliées sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Notamment celle qu’une liaison adultère avec une présentatrice d’une chaîne de télévision lui aurait coûté sa place. Difficile toutefois d’en savoir plus, tant le parti communiste au pouvoir est opaque.

Que dit le Parti communiste ?

C’est le silence radio du côté du pouvoir chinois. Interrogée mercredi après-midi sur le sort de Qin Gang, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning a renvoyé les journalistes à un article publié par les médias d’État : « En ce qui concerne cette question, Chine nouvelle a déjà publié des informations, vous pouvez vous y référer », a-t-elle répondu. Cependant, « les activités diplomatiques de la Chine continuent toutes d’avancer », a ajouté Mao Ning, lors de son point presse régulier.

Qui est Qin Gang ?

Diplomate de carrière, Qin Gang est devenu proche de Xi Jinping lorsqu’il était chef du protocole (2014-2018) et accompagnait notamment le président dans ses déplacements. Il est nommé ministre des Affaires étrangères fin décembre 2022. Agé de 57 ans, ce diplomate de carrière, anglophone, a passé plusieurs années à l’ambassade de Chine à Londres et est un ancien porte-parole de son ministère, dont il était notamment le chef du protocole.

Qin Gang a parfois été classé par des médias étrangers dans la catégorie des « loups combattants », un surnom donné à certains diplomates chinois qui répliquent avec véhémence aux critiques occidentales sur la Chine. En 2020, il avait estimé que l’image de la Chine s’était dégradée dans les pays occidentaux car Européens et Américains, notamment leurs médias, n’avaient jamais accepté le système politique et l’essor économique du géant asiatique.

Devenu ambassadeur aux Etats-Unis (2021-2022), Qin Gang avait gagné en visibilité à ce poste, multipliant les apparitions publiques et les déclarations à la presse afin d’expliquer la position chinoise sur les affaires internationales. Après sa nomination au poste de ministre, il a constamment eu un emploi du temps très chargé, avec des visites en Afrique, en Europe, en Asie centrale et l’accueil de nombreux responsables étrangers à Pékin.