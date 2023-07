Zhou Jiangyong, ancien chef du Parti communiste chinois de Hangzhou, où est basé le siège du géant de l’internet Alibaba, a été condamné à mort avec sursis après avoir été reconnu coupable d’avoir accepté 25 millions de dollars de pots-de-vin, ont annoncé mardi les médias officiels.

La lutte contre la corruption figure au cœur de la politique chinoise menée par le président Xi Jinping, avec plus de 1,5 million de fonctionnaires concernés selon des chiffres gouvernementaux. En Chine, les condamnations à mort avec sursis sont généralement transformées en peines de réclusion à perpétuité si l’accusé n’est pas reconnu coupable d’autres crimes pendant la période de sursis.

Une enquête depuis 2021

Zhou Jiangyong a fait l’objet d’une enquête en 2021 et le Financial Times britannique a rapporté l’année suivante qu’Ant Group, la filiale financière d’Alibaba, avait obtenu une remise sur l’achat d’une propriété après avoir investi dans des sociétés de paiement mobile appartenant au frère de Zhou.

Le tribunal a conclu mardi que Zhou Jiangyong avait profité de divers postes dans la province du Zhejiang, à laquelle est rattachée la ville de Hangzhou, et avait échangé des faveurs dans la construction et l’acquisition de terrains contre des pots-de-vin.

Nettoyage économique… et politique

Zhou Jiangyong « a accepté une énorme somme de pots-de-vin et a causé des pertes particulièrement lourdes aux intérêts du pays et du peuple, et mérite une punition sévère selon la loi », a rapporté la CCTV. La répression de la corruption a été qualifiée de nettoyage indispensable des organes de l’Etat et du parti, mais des critiques affirment qu’il s’agit également d’un moyen pour le président Xi Jinping de se débarrasser de ses rivaux politiques.

Le fondateur d’Alibaba, le milliardaire chinois Jack Ma, fait depuis deux ans et demi profil bas après des critiques publiques à l’encontre du régulateur chinois qui avaient valu à son groupe d’être dans le viseur du pouvoir.

Les autorités chinoises avaient notamment mis un coup d’arrêt à une gigantesque introduction en Bourse à Hong Kong d’Ant Group, la filiale paiement de son groupe, tandis que la maison mère Alibaba s’était vu infliger par la suite une amende de 2,3 milliards d’euros pour abus de position dominante.