Chaud-froid entre Pékin et Washington. Après la visite du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken dans la capitale chinoise, le chef de la diplomatie chinoise a accepté de se rendre à son tour Washington, indiquent les Etats-Unis. Le fruit de discussions « constructives » et « honnêtes », selon le département d’Etat américain. Antony Blinken a invité le ministre des Affaires étrangères Qin Gang et les deux hommes se sont mis d’accord pour « programmer une telle visite à une date qui leur conviendrait mutuellement », à fixer ultérieurement, a déclaré le porte-parole du département d’Etat, Matt Miller.









Mais derrière ce satisfecit américain, les relations entre Pékin et Washington sont en fait « au point le plus bas » depuis 1979, date du début des relations officielles entre les deux pays, selon le chef de la diplomatie chinoise. « La question de Taïwan issue constitue la question fondamentale des intérêts primordiaux de la Chine, le sujet le plus important dans les relations entre la Chine et les Etats-Unis et le péril le plus important » pour celles-ci, a déclaré Qin Gang à son homologue américain Antony Blinken, selon CCTV.