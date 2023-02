Oui, un deuxième ballon espion chinois survole le continent américain. Lundi, Pékin a confirmé l’origine chinoise du ballon survolant actuellement l’Amérique latine, au même moment où les États-Unis se mobilisent pour récupérer les débris d’un engin similaire qu’ils ont abattu durant le week-end dans leur espace aérien.

Présenté comme un engin espion par les Américains, cet engin, qui a « sérieusement dévié de sa trajectoire », « est de nature civile et utilisé pour des essais en vol », ont expliqué les autorités chinoises. « Sous l’effet du climat et en raison de ses limitations en termes de manœuvrabilité, ce ballon a sérieusement dévié de sa trajectoire prévue et s’est égaré dans le ciel au-dessus de l’Amérique latine et des Caraïbes », a expliqué Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Un ballon détecté par les Américains

C’est le ministère américain de la Défense qui avait repéré ce vendredi ce deuxième « ballon de surveillance chinois », au-dessus de l’Amérique latine cette fois. L’armée de l’air colombienne a ensuite confirmé, durant le week-end, qu’un objet présentant « les caractéristiques d’un ballon » avait été détecté et « surveillé » jusqu’à ce qu’il quitte l’espace aérien national.









Ce ballon avait suscité le mécontentement des États-Unis, qui ont accusé la Chine d’une « violation inacceptable » de leur souveraineté. Ils ont notamment reporté un voyage prévu à Pékin par le secrétaire d’État Antony Blinken. Après avoir abattu l’engin au large des côtes de la Caroline du Sud, la marine américaine mène actuellement « des opérations de récupération, avec l’aide des garde-côtes américains pour sécuriser la zone et maintenir la sécurité publique ».