En une dizaine de minutes, une multitude de voitures et de camions se sont encastrés. Seize personnes ont été tuées et des dizaines blessées samedi soir dans un carambolage sur une autoroute du centre de la Chine, ont annoncé dimanche les autorités. Les images de la scène diffusées par les médias chinois montrent des camions en feu et des voitures accidentées.

En l’espace de 10 minutes samedi soir, près de 50 véhicules ont été impliqués dans un carambolage sur une autoroute de la province du Hunan, « certains véhicules ayant pris feu », a indiqué la police routière locale dans un communiqué. Les images republiées en ligne par le Quotidien du Peuple, un journal d’Etat, montrent plusieurs camions en feu portant les logos de sociétés de livraison, des voitures écrasées et renversées, et un nuage de fumée noire s’élevant des accidents.

Plus de 180 secouristes sur les lieux

Selon la police routière, 16 personnes ont été tuées dans le carambolage, dont sept dans une seule collision, tandis que 66 autres ont été blessées. « Les blessés ont été rapidement envoyés à l’hôpital pour un traitement approfondi, dont huit souffrant de blessures relativement graves, leurs signes vitaux sont actuellement stables », a-t-elle précisé.

Selon le Quotidien du Peuple, le carambolage a eu lieu dans la métropole de Changsha, et plus de 180 secouristes ont été dépêchés sur les lieux samedi. Le ministère chinois de la Gestion des situations d’urgences a annoncé dimanche avoir demandé une enquête sur les causes de l’accident.