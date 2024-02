Les incendies de forêt en cours au Chili ont déjà fait 46 morts

C’est un bilan particulièrement tragique et il n’est malheureusement que provisoire. Au moins 46 personnes ont été tuées dans des incendies de forêt qui ravagent le centre et le sud du Chili, a annoncé samedi le président Gabriel Boric.

Après une accalmie, les incendies ont repris dans la région touristique de Valparaiso, où se trouve la célèbre station balnéaire de Viña del Mar dont les plages sont prisées en cette période de l’été austral marqué par des températures caniculaires. Attisées par des vents violents, les flammes ont ravagé samedi près de 43.000 hectares notamment sur la côte pacifique, selon la ministre de l’Intérieur, Carolina Toha. Au total, 92 incendies étaient actifs à la mi-journée, dont 40 sous contrôle.

Une « catastrophe sans précédent »

« Quarante personnes ont été tuées dans les incendies, et six autres (sont mortes) des suites de brûlures », a déclaré le chef de l’Etat après avoir survolé la région en hélicoptère. « C’est une catastrophe sans précédent, la région de Valparaiso n’a jamais connu une situation de cette ampleur », a pour sa part déploré Macarena Ripamonti, maire de Viña del Mar, particulièrement touchée.

Les autorités ont instauré un couvre-feu nocturne à partir de 21 heures, afin de faciliter l’approvisionnement en carburant aux équipes d’urgence, « une priorité » selon le sous-secrétaire au ministère de l’Intérieur, Manuel Monsalve. De nouveaux appels à l’évacuation ont été lancés, sans qu’il ne soit possible de savoir combien d’habitants étaient restés chez eux.

L’état d’exception décrété

Les pompiers luttent sans relâche depuis vendredi contre des dizaines de foyers dans les régions de Valparaiso et O’Higgins dans le centre, mais aussi de Maule, Biobio, La Araucania et Los Lagos, dans le Sud. « La priorité, ce sont les incendies de la région de Valparaiso, en raison de leur proximité avec les zones urbaines », a déclaré la ministre de l’Intérieur.

Le président Boric a décrété vendredi l’état d’exception afin de « disposer de tous les moyens nécessaires » face à la progression des incendies. Quatorze navires et cinq hélicoptères ont été mobilisés pour lutter contre les incendies.

Une canicule due à El Niño

Depuis mercredi, la température frôle les 40 degrés dans le centre du Chili et la capitale Santiago. « Ces épisodes sont de plus en plus récurrents, c’est pourquoi nous voyons tous les ans des records historiques de températures », a expliqué à l’antenne chilienne de la chaîne CNN Pablo Lobos Stephani, chargé de la protection contre les incendies à l’office national des forêts chilien Conaf.

Cette canicule résultant du phénomène climatique El Niño touche actuellement le cône sud de l’Amérique latine, en pleine période estivale, provoquant des incendies de forêt aggravés par le réchauffement climatique. Après le Chili et la Colombie, la vague de chaleur menace dans les prochains jours l’Argentine, le Paraguay et le Brésil.