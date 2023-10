C’est le paradoxe d’une société « riche » comme le Canada. Avec des prix de l’immobilier qui explosent, le nombre de personnes vivant dans la rue suit aussi une courbe exponentielle au Québec. Alors que leur présence a longtemps été concentrée sur Montréal, c’est maintenant un sans-abri sur deux qui vit en régions, selon un nouveau rapport de la province publié en septembre.

Dans le bois à proximité d’un cimetière de Granby - ville de 70.000 habitants située à 80 kilomètres à l’est de Montréal - vit depuis quelques mois Danny Brodeur-Côté, expulsé en juin de l’appartement qu’il louait avec sa copine. Près de là, un parc municipal s’est récemment transformé en camp de fortune où vivent hommes et femmes de tous âges, certains comme Danny ayant un emploi. Près d’une personne sans-abri sur quatre (23 %) s’est retrouvée à la rue après avoir été expulsée d’un logement, précise ce même rapport du gouvernement québécois.

Une hausse de 44 %

Entre 2018 et 2022, le nombre de sans-abri au Québec a augmenté de 44 %, pour atteindre 10.000 l’année dernière. Les personnes autochtones, qui représentent 5 % de la population canadienne, sont « particulièrement surreprésentées » dans les rues, « en particulier les Inuits ».

La situation, croit France Bélisle, maire de Gatineau - ville de près de 300.000 habitants adjacente à la capitale Ottawa - pourrait même être bien pire que ce que révèlent les récentes statistiques, car ce sont « les chiffres compilés il y a un an ». Avec la hausse du coût de la vie et l’inflation galopante cette année, les gens « ne sont plus capables de joindre les deux bouts », affirme l’édile, précisant que les sans-abri ne correspondent plus aujourd’hui au stéréotype des personnes ayant des problèmes d’addiction ou de santé mentale.

Crise immobilière, crise humanitaire

Le Québec, deuxième province la plus peuplée du Canada, fait face à une grave pénurie de logements. La crise immobilière est sur toutes les lèvres et la pression de l’opinion publique et des partis de l’opposition oblige les gouvernements à prioriser cet enjeu. « On se retrouve maintenant dans une situation où même les gens bien nantis ont des difficultés avec le logement », a reconnu mi-septembre le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Le Premier ministre du Québec François Legault a pour sa part qualifié la conjoncture actuelle de « tempête parfaite ». Cette crise « n’est pas acceptable dans une société quand même riche et moderne », a-t-il déclaré récemment.