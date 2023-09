Il a présenté ses excuses. Anthony Rota, le président de la Chambre des communes canadienne, une des deux chambres du parlement canadien, a déclaré dimanche soir assumer « l’entière responsabilité » de ses actions.

Lors d’un discours devant le président ukrainien et le premier ministre canadien vendredi, cet élu canadien avait souligné la présence de Yaroslav Hunka, 98 ans, dans la Chambre des communes. « Nous avons aujourd’hui ici dans la Chambre [des Communes] un ancien combattant ukraino-canadien de la Seconde Guerre mondiale, qui a combattu pour l’indépendance ukrainienne contre les Russes et qui continue aujourd’hui à soutenir la vérité, même à l’âge de 98 ans », avait lancé Anthony Rota.

Un homme qui vient de la circonscription d’Anthony Rota

Les parlementaires s’étaient alors levés pour applaudir l’homme. Justin Trudeau, le premier ministre canadien, et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, se sont joints aux applaudissements. Anthony Rota a continué son hommage en qualifiant l’ancien combattant de « héros ukrainien » et « héros canadien ».

Les applaudissements des parlementaires ont été relayés sur X (ex-Twitter), y compris parmi les sphères favorables à la Russie. « Le parlement canadien acclame le “vétéran” Jaroslav Gunka, 98 ans, pour avoir combattu avec les nazis au sein de la 14e division Waffen SS, pendant la deuxième guerre mondiale », a commenté dimanche Régis de Castelnau, un avocat qui avait questionné l’année dernière la réalité du massacre de Boutcha.

Au moment où ils applaudissaient cet homme, les élus canadiens ne connaissaient très probablement pas son passé. Dans sa présentation, Anthony Rota ne précise pas que Yaroslav Hunka a servi avec les SS, il indique simplement que l’homme vient de sa circonscription.

Ce sont des organisations juives qui ont alerté dimanche sur le passé du vieillard, comme le rapporte le journal québecois La Presse. L’organisation Les amis du centre Simon Wiesenthal a souligné que Yaroslav Hunka a combattu dans la 14e division de grenadiers de la Waffen SS, « une unité militaire nazie dont les crimes contre l’humanité pendant l’Holocauste sont bien documentés », précise l’organisation.

Anthony Rota a publié un message d’excuses dimanche : « Je tiens tout particulièrement à présenter mes excuses les plus sincères aux communautés juives du Canada et du monde entier ». Ni le premier ministre canadien, ni le président ukrainien n’étaient au courant de la présence de cet homme, selon Anthony Rota : « L’initiative est entièrement la mienne, l’individu en question étant de ma circonscription et ayant été porté à mon attention ».

Justin Trudeau a promis 650 millions de dollars canadiens (452 millions d’euros) à l’Ukraine vendredi, alors que Volodymyr Zelensky était en visite à Ottawa. Cette aide comprend la fourniture de 50 véhicules blindés et l’entraînement de pilotes ukrainiens aux avions de combat F-16.