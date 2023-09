Le Canada accuse, l’Inde se crispe. Mardi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait demandé à l’Inde de « prendre au sérieux » l’affaire de la mort du leader sikh Hardeep Singh Nijjar. Sur la base « d’éléments crédibles », Ottawa soupçonne des agents de New Delhi d’avoir agi en juin sur le sol national. En réaction, l’Inde a déclaré ce jeudi avoir demandé la réduction du nombre de diplomates canadiens en Inde et cessé « temporairement » de traiter les demandes de visas au Canada.

Quelques heures avant, le Haut-Commissariat du Canada avait annoncé qu’il allait « ajuster » la présence de ses diplomates en Inde à la suite de « menaces sur diverses plateformes de médias sociaux » contre son personnel. Le ministère indien des Affaires étrangères s’est déclaré inquiet mercredi pour ses ressortissants voyageant au Canada, « compte tenu de la multiplication des activités anti-indiennes et des crimes haineux et criminels à connotation politique au Canada ».

Un leader sikh naturalisé canadien en 2015

Hardeep Singh Nijjar a été abattu en juin au Canada par deux hommes masqués sur le parking du temple sikh qu’il dirigeait près de Vancouver. Militant pour la création du « Khalistan », un Etat sikh indépendant dans le nord de l’Inde, il était arrivé au Canada en 1997 et avait été naturalisé en 2015.

Il était recherché par les autorités indiennes pour des faits présumés de terrorisme et de conspiration en vue de commettre un meurtre. Des accusations qu’il niait, selon l’Organisation mondiale des sikhs du Canada, un groupe de défense des intérêts des sikhs canadiens. Depuis son meurtre et les violentes manifestations qui ont suivi au Canada, les relations entre Ottawa et New Delhi se sont largement dégradées. Cette affaire « est extrêmement grave et a des conséquences importantes, tant sur le plan du droit international que sur d’autres aspects pour le Canada », a déclaré mardi Justin Trudeau.