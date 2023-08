Face aux allégations de recours au travail forcé de la minorité persécutée ouïgoure de Chine, plusieurs enquêtes au Canada ont été lancées ce jeudi, visant cette fois-ci le géant Walmart, Hugo Boss et le fabricant de jeans Diesel.

Et ce n’est pas la première fois que des groupes sont visés par des enquêtes au Canada. Ralph Lauren, Nike et la société minière canadienne Dynasty Gold sont en effet aussi accusés d’avoir profité du travail forcé de cette minorité musulmane.

Les entreprises, qui nient ces accusations, ont refusé de participer aux évaluations préliminaires des enquêtes du Bureau de la médiatrice canadienne de la responsabilité des entreprises.

Des camps de travaux forcés

« La médiation entre les parties n’étant pas envisageable à l’heure actuelle, nous allons lancer des enquêtes sur les allégations décrites dans les rapports », a déclaré Sheri Meyerhoffer, la médiatrice, dans un communiqué.

Depuis plusieurs années, des rapports d’ONG et de cercles de réflexion dénoncent l’exploitation en Chine de membres de la minorité musulmane ouïgoure du Xinjiang, dans des champs, ateliers et usines fournissant des matières premières ou des produits finis. Beaucoup de grands noms du textile (Adidas, Lacoste, Gap, Puma, H & M, Zara, Shein etc.) sont accusés de tirer profit de ce « travail forcé ».

« Un génocide » en cours

En février 2021, le Parlement canadien a adopté une motion non contraignante assimilant le traitement réservé par la Chine à sa minorité ouïgoure à « un génocide », provoquant la colère de Pékin.

En France, la justice a classé sans suite en avril une enquête préliminaire visant des géants de l’habillement tels Uniqlo et Inditex, accusés par des associations d’avoir profité du travail forcé des Ouïghours en Chine. Une nouvelle plainte a été déposée en mai.

Pour rappel, depuis plusieurs années, les autorités chinoises sont accusées par les pays occidentaux d’avoir massivement enfermé des Ouïghours dans des camps de rééducation et de travaux forcés. Le Haut-commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme évoque même des crimes contre l’humanité, des accusations rejetées par Pékin qui qualifie ces camps de centres de formation professionnelle destinés à combattre l’extrémisme religieux et assurer la stabilité sociale.