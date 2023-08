Une (petite) bonne nouvelle alors que la terre brûle. L’accalmie se poursuivait mardi sur le front des incendies dans l’ouest du Canada grâce à des conditions météo moins chaudes, permettant même à certains évacués de rentrer chez eux, même si des records de superficie brûlée continuent d’être battus.

Sur l’ensemble du pays, la barre des 15 millions d’hectares brûlés a été franchie, soit davantage que la superficie de la Grèce et plus du double du dernier record pour le Canada, datant de 1989. Mais dans l’Ouest, les habitants de la vallée de l’Okanagan, où plusieurs villes étaient menacées, respirent un peu mieux. La météo des derniers jours a aidé les pompiers à ralentir la progression des feux, qui se comptent par centaines en Colombie-Britannique seulement. Cette province recense encore à ce jour quelque 27.000 déplacés.

Plus d’un millier de feux actifs dans tout le pays

« C’est un pas dans la bonne direction », a lâché mardi le chef des pompiers de West Kelowna parlant d’une « mince lueur d’espoir ». La veille, il avait annoncé qu’environ 50 bâtiments avaient été détruits dans cette ville d’environ 30.000 habitants. Un bilan matériel qui n’est pas encore définitif, a-t-il insisté. « Dans certains secteurs, la destruction est totale. Il ne reste plus rien », a-t-il expliqué, mettant en garde les résidents que le retour s’annonce « très difficile ».

Dans le Grand Nord, il est encore trop tôt pour parler du retour des évacués de Yellowknife, mais la maire Rebecca Alty dit espérer « une météo favorable pour permettre d’attaquer le feu ». La région a reçu ces derniers jours un peu de pluie, ce qui a donné un léger répit aux pompiers, et des précipitations sont de nouveau attendues mardi.

Le Canada est confronté cette année à une saison des incendies de forêt qui bat tous les records. Plus d’un millier de feux sont actifs dans le pays, touché d’est en ouest, et plus de 650 sont non maîtrisés.