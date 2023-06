Un chèque de 70 millions de dollars attend depuis onze mois et demi son ou sa propriétaire. Cette cagnotte, plafond maximum du Lotto Max, a été remportée le 28 juin 2022, à Scarborough, en banlieue de Toronto, dans l’Ontario, or un joueur dispose de douze mois pour réclamer son gain au Canada, détaille Tirage-gagnant.com dans un communiqué de presse.

Vous l’aurez compris d’ici au 29 juin, personne n’est venue réclamer la somme avec le ticket gagnant, ce jackpot sera perdu. Enfin pas pour tout le monde, puisqu’il sera remis en jeu « par l’intermédiaire de tirages exceptionnels », indique Tirage-gagnant.com. Non réclamée, ce serait la cinquième plus grosse cagnotte non retirée de la loterie mondiale.