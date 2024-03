Comment le lancer de mangues est devenu un sport national au Brésil

On connaît de par chez nous le lancer de tongs ou de charentaises, le cracher de pépins de melon ou « le basket bol breton. » De l’autre côté de l’Atlantique, une curieuse discipline commence également à faire fureur au Brésil. Baptisée le « manbol », elle consiste à se lancer des mangues en même temps, le joueur devant rattraper le fruit lancé par son adversaire avant qu’il ne tombe par terre. « Au début, c’était un simple jeu entre nous, mon frère Rogério me lançait une mangue et je lui renvoyais. Mais, au bout d’un moment, je me suis dit que ce serait plus amusant en se lançant chacun une mangue en même temps », raconte à l’AFP Rui Hildebrando, 44 ans, qui a grandi dans la forêt amazonienne.

Originaire d'Amazonie, Rui Hildebrando a inventé le "manbol" avec son frère. - P. Porciuncula / AFP

Voyant les deux adolescents s’éclater avec leurs fruits, leur entourage s’est vite pris au jeu, incitant Rui Hildebrando à créer des règles. Et à acter la naissance officielle de ce sport avec le lancement en 2004 de la Confédération brésilienne de « manbol. » Pratiquée par environ 2.000 adeptes, avec des fédérations dans les états de Rio de Janeiro, du Para, du Ceara et dans le district fédéral de Brasilia, la discipline se joue désormais avec des ballons ovales à la place des mangues. Comme au volley, on marque un point si le ballon passé par-dessus le filet tombe dans l’autre camp, ou si l’adversaire l’envoie en dehors des limites du terrain. Et pour gagner le match, il faut remporter deux sets de douze points.

Bientôt une discipline olympique ?

Sur la célèbre plage de Copacabana à Rio de Janeiro, il n’est donc pas rare désormais d’assister à des parties endiablées de lancer de mangues. « C’est un sport très dynamique, et le fait qu’il y ait deux ballons le rend très amusant. C’est fatigant, mais avec un peu de pratique, on peut vraiment se faire plaisir », s’enthousiasme Adriana Mathias, enseignante d’éducation physique de 46 ans, qui pratique le « manbol » depuis 2007.

S’il reste encore relativement confidentiel au Brésil, immense pays de plus de 200 millions d’habitants, le lancer de mangues a tout de même été reconnu officiellement comme discipline sportive par le conseil municipal de Belem en 2016. En juin dernier, les autorités locales ont même présenté ce sport au président Lula lors d’une visite officielle dans cette ville qui accueillera la Cop 30 en 2025.

« C’est un sport inclusif, qui peut être pratiqué par des gens de tout âge et classe sociale. Il fait travailler plusieurs aspects physiques, notamment les réflexes et l’agilité. Le « manbol » a tout pour grandir », assure Katia Lessa, présidente de la Fédération de « manbol » de Rio, qui rêve de voir son sport devenir une discipline olympique.