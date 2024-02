Des milliers de Brésiliens manifestent contre l’inéligibilité de Bolsonaro

Jair Bolsonaro ne relâche pas la pression sur la justice du Brésil. Des milliers de personnes sont descendues dimanche dans les rues de Sao Paulo en soutien à l’ancien président qui a dénoncé son inéligibilité lors de cette démonstration de force.

« Nous ne pouvons pas accepter qu’un pouvoir quelconque puisse écarter quelqu’un de la scène politique, à moins que ce ne soit pour une raison valable. Nous ne pouvons pas envisager des élections en disqualifiant les opposants », a lancé l’ancien chef de l’Etat devant la foule de ses partisans.

Bolsonaro nie une « tentative de coup d’Etat »

Vêtu dimanche d’un maillot jaune de la sélection de football du Brésil, un symbole que se sont approprié les bolsonaristes, Jair Bolsonaro a été déclaré l’an dernier inéligible jusqu’en 2030 pour désinformation. Visé par une enquête sur une supposée « tentative de coup d’Etat » pour conjurer sa défaite électorale en 2022 face à l’actuel président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, il a de nouveau nié toute implication.

« Qu’est-ce qu’un coup d’État ? Des chars dans les rues, des armes, des complots. Rien de tout cela ne s’est produit au Brésil », a lancé l’ancien président d’extrême droite, demandant en outre « une amnistie pour les pauvres bougres qui sont emprisonnés à Brasilia » après avoir saccagé les lieux du pouvoir le 8 janvier 2023, une semaine après l’investiture de Lula. Dans son discours, il s’est en outre à nouveau dit « persécuté ». « Je cherche la pacification, à effacer le passé et trouver le moyen de vivre en paix », a-t-il assuré.

Egalement vêtus de vert et de jaune, ses partisans se sont rassemblés en masse sur l’avenue Paulista, artère emblématique de la plus grande métropole d’Amérique Latine. Les organisateurs attendaient quelque 500.000 personnes. Dans la foule, Wilson Aseka, qui a parcouru quelque 700 kilomètres depuis l’Etat voisin du Minas Gerais est certain que « Bolsonaro est une personne honnête, une victime de la persécution ». L’homme de 63 ans estime qu’il est « important de le soutenir, car il représente Dieu, la patrie et la famille », le slogan de l’ancien président.

Un ancien président qui reste le leader de l’opposition

Le 8 février, Jair Bolsonaro s’était vu interdire de quitter le territoire brésilien à l’issue d’une opération policière de grande ampleur qui a visé plusieurs anciens proches collaborateurs, dont des ex-ministres et des militaires haut gradés, avec des dizaines de perquisitions et des arrestations. L’ancien président a gardé le silence jeudi face aux enquêteurs de la Police fédérale qui l’avaient convoqué dans le cadre de cette affaire.

L’ancien capitaine de l’armée est également visé par d’autres enquêtes, notamment pour des soupçons de falsification de certificats de vaccination contre le Covid-19 ou le détournement présumé de cadeaux reçus de pays étrangers, dont des bijoux offerts par l’Arabie saoudite. Malgré ces scandales, il est toujours considéré comme le leader de l’opposition et reste adulé par ses partisans.